Στις 30 Ιουλίου θα γίνει η επανεκκίνηση του NBA

Ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN γνωστοποίησε, μέσω twitter, ότι το ΝΒΑ σκέφτεται η επανεκκίνηση της εφετινής σεζόν να πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου, μία ημέρα νωρίτερα από ό, τι είχε αρχικά ανακοινωθεί. Ωστόσο δε δικαιολόγησε την αλλαγή της ημερομηνίας.

Υπενθυμίζεται ότι το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, το οποίο βρίσκεται σε... παύση από τις 11 Μαρτίου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, θα συνεχίσει τη σεζόν με τις 22 από τις 30 ομάδες του πρωταθλήματος, ενώ οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο Ορλάντο της Φλόριντα (Walt Disney World).

The NBA is targeting a slightly earlier date for the restart of the season in Orlando, sources tell ESPN: July 30.