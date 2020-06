Ανανέωσε με ΤΣΣΚΑ ο Τζέιμς!

Στρατιώτης" της ΤΣΣΚΑ θα παραμείνει ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός σκόρερ διέψευσε τα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί από τη Μόσχα καθώς ανανέωσε το συμβόλαιο του για άλλα τρία χρόνια.

Τη φετινή σεζόν ο 29χρονος γκαρντ ήταν από τους κινητήριους μοχλούς της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, καταγράφοντας 21.1 πόντους, 4.3 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ σε 28 παιχνίδια στην Euroleague.

Mike James and CSKA: together until 2023 ⚡



Guard @TheNatural_05 signed new 3-year contract with our club.



The American player joined the Red-Blues last summer and has become the key player for CSKA during the rebuilding times in past season.#CSKAbasket | #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/0KDtNSaQAM