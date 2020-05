«Μόνιμα» στη Μαρσέιγ ο Άλβαρο Γκονθάλεθ

‪Quand je suis arrivé à marseille, j'ai dit quel était notre objectif et les gens riaient. Aujourd'hui, je ris de bonheur. Merci l'OM de m'avoir fait passer la meilleure année en tant que professionnel dans le sport que j'aime. Toujours dans mon coeur🙏🏼 EL PATRÓN🇪🇸🇫🇷💙‬ #strongfastreal

A post shared by Álvaro González (@alvarogonzalez_) on May 2, 2020 at 7:51am PDT