Πάτρικ Γιούιν: Θετικός στον κορωνοϊό ο θρύλος του NBA

Θετικός στο τεστ για τον κορωνοϊό βρέθηκε ο θρύλος του NBA, Πάτρικ Γιούιν. Το ότι νοσεί γνωστοποίησε ο ίδιος αποκαλύπτοντας, μάλιστα, ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο και αποκλεισμένος, μετά τα θετικά αποτελέσματα του τεστ για τον Covid-19 στο οποίο υποβλήθηκε εκείνος και άλλα μέλη της ομάδας του.

«Βρέθηκα θετικός στον κορωνοϊό. Ο ιός είναι σοβαρός και δεν πρέπει να τον παίρνετε χαλαρά. Θέλω να ενθαρρύνω τους πάντες να μείνουν ασφαλείς και να φροντίζουν τους αγαπημένους τους», δήλωσε ο ίδιος μέσω ανακοίνωσης που μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Τwitter.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG