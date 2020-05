Νότια Κορέα: Κούκλες αντί για οπαδοί στις εξέδρες

Ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί κούκλες του σεξ για να καλύψει το κενό της ερωτικής του ζωής, στην Κορέα τις χρησιμοποίησαν για να καλύψουν τα κενά που άφησε ο covid-19 στο ποδόσφαιρο.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL