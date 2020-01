Άγριο ξύλο σε αγώνα μπάσκετ!

Σε "Αγρια Δύση" μετατράπηκε ο αγώνας του Κάνσας με τον Κάνσας Στέιτ για το κολλεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών.

A huge brawl went down at the end of the Kansas-KSU game...



(via @Riley_Gates)pic.twitter.com/lIwNfMgHFx