Tέλος ο Ερνέστο Βαλβέρδε από τη Μπαρτσελόνα!

Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα αποτελεί πλέον ο Ερνέστο Βαλβέρδε ύστερα από 2, 5 χρόνια. Ο λόγος της απόλυσής του φαίνεται να ήταν η ήττα από την Ατλέτικο στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e