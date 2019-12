Blue Dot Events: Το πρώτο ελληνικό 5x5 τουρνουά ποδοσφαίρου στο Λονδίνο

Το πρώτο Ελληνικό τουρνουά 5x5 διεξήχθη στο Λονδίνο και πιο συγκεκριμένα στα γήπεδα της Powerleague με συμμετοχή 15 ομάδων και 14 χορηγών που πλαισίωσαν με επιτυχία τη διοργάνωση.

Οι The Whoomst FC ήταν η νικήτρια ομάδα που κατάφερε να μείνει αήττητη κερδίζοντας την πρώτη θέση.

Η κοινωνική δράση είχε ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση, με τους συμμετέχοντες να ξεπερνούν τα 110 άτομα αγκαλιάζοντας το project της Blue Dot Events.

Το πρώτο Ελληνικό τουρνουά ποδοσφαίρου πλαισιώθηκε από τις παρακάτω Ελληνικές επιχειρήσεις του Λονδίνου που στήριξαν ενεργά την προσπάθεια:

Mikel Coffee, The Andy’s Tavern, The Greek Kitchen, GrEat, Hungry Donkey, Cannons, Fish & Chips, Agora, Yefsis, Holly Pitta, The Life Goddess, Briki, Karafaki, GreeksConnect, Greek Sundays.

Τα πέντε γκρουπ των τριών ομάδων διαγωνίστηκαν στην αρχική φάση των ομίλων, και στη συνέχεια σε νοκ- άουτ αγώνες για τις φάσεις των προημιτελικών, ημιτελικών, μικρού και μεγάλου τελικού.

Ο Κωνσταντίνος Φλούδας, αρχηγός της πρωταθλήτριας ομάδας The Whoomst FC δήλωσε:

«Ήταν μεγάλη μας χαρά που συμμετείχαμε στο πρώτο Ελληνικό τουρνουά 5x5 στο Λονδίνο και πόσο μάλλον που καταφέραμε να το κερδίσουμε.

Προσωπικά γνωρίζοντας την ποιότητα της ομάδας,πίστευα ότι θα είμαστε οι νικητές πριν καν ξεκινήσουμε να παίζουμε.Τελικά, το καταφέραμε με λίγη παραπάνω προσπάθεια απ’ όση αρχικά πίστευα, καθώς στην πορεία μας μέχρι και την κατάκτηση συναντήσαμε ομάδες εξίσου ποιοτικές που μας δυσκόλεψαν.

Και αυτό οφείλεται στους διοργανωτές, οι οποίοι αξίζουν συγχαρητήρια για την προσπάθεια τους, που κατάφεραν και συγκέντρωσαν όλες αυτές τις Ελληνικές ομάδες και σχημάτισαν το τουρνουά.

Τέλος, περιμένουμε με ανυπομονησία το 2ο Ελληνικό τουρνουά με ακόμα περισσότερες ομάδες όπου στόχος της ομάδας μας θα είναι και πάλι η κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Η Blue Dot Events ανέφερε πως έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την προσέλευση κόσμου και χορηγιών, ενώ σημείωσε καταληκτικά πως οι βασικοί στόχοι της διοργάνωσης οι οποίοι ήταν η προάσπιση του αθλητισμού, της ευγενούς άμιλλας και της κοινωνικής δικτύωσης των συμμετεχόντων επετεύχθησαν».