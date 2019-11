«Σάρωσε» ο Αντετοκούνμπο εναντίον των Κλίπερς

Εντυπωσιακός ήταν για μια ακόμα φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον αγώνα των Μιλγούοκι Μπακς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, το φετινό φαβορί για τον τίτλο στο NBA.

Οι Μπάκς πήραν τη νίκη με 129 – 124 και Γιάννης έφτασε μια ανάσα από το triple double. Σημείωσε 38 πόντους (10/21 σουτ με 4/7 τρίποντα που είναι ισοφάριση του ρεκόρ του σε εύστοχα τρίποντα και 14/18 βολές), ενώ είχε επίσης 16 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 35:43 συμμετοχής.

Giannis has tied his career high with 4 threes in tonight's game!!#FearTheDeer pic.twitter.com/Gq1gwHXclv