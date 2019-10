Bαριά τιμωρία για τον Φρανκ Ριμπερί

Το ξέσπασμά του μετά την ήττα της Φιορεντίνα με 1-2 από τη Λάτσιο στην προηγούμενη αγωνιστική της Serie A φαίνεται να πλήρωσε ακριβά ο Φρανκ Ριμπερί.

Ο Γάλλος παίκτης είχε πολλά παράπονα από τον διαιτητή τα οποία και έδειξε σπρώχνοντας τον επόπτη.

Oh dear.... Ribery what are you thinking?#FiorentinaLazio pic.twitter.com/hjYorg6SOv