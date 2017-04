Σοκ και δέος προκαλούν οι εικόνες που έρχονται στο φως από το Ιντλίμπ της Συρίας, το οποίο βομβάρδισε το καθεστώς Άσαντ με τοξικό αέριο.

Από την αεροπορική επίθεση των συριακών δυνάμεων και των Ρώσων συμμάχων τους μέχρι στιγμής 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους εννέα παιδιά. Μάλιστα τα πιο δυσοίωνα σενάρια αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδεχομένως να αυξηθεί δραματικά και να ξεπεράσει τους 100.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι άνθρωποι έπαθαν ασφυξία ή λιποθύμησαν, ενώ κάποιοι έβγαζαν αφρούς από το στόμα.

Παιδικά κορμάκια κείτονταν στο έδαφος, ενώ ιατρικές πηγές υποστηρίζουν ότι στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς χρησιμοποιήθηκε το νευροπαραληπτικό αέριο Σαρίν. Κάποιοι άλλοι βέβαια ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιήθηκαν βαρέλια – βόμβες με αέριο χλωρίου.

Do u still doubt that #Sarin is being used on us? Non-reactive pinpoint pupils! We have samples. Will anyone care!? Who will stop it?#Syria pic.twitter.com/WmhDZgLVA6