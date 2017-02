Πυρ άνοιξε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής ένας Γάλλος στρατιώτης, όταν ένας άνδρας που κρατούσε μια βαλίτσα και ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, του επιτέθηκε στην προσπάθεια του να μπει στο μουσείο του Λούβρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ύποπτος φώναξε «Allahu Akbar» δηλαδή «ο θεός είναι μεγάλος».

Something is going down at The #Louvre 30 National Police vehicles with guns drawn pic.twitter.com/kpLTCtVdZN