ΔΙΕΘΝΗ

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στη συνοικία Esenyurt της Κωνσταντινούπολης τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο Reina την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hürriyet.

Tην ίδια στιγμή, στα social media και συγκεκριμένα στο Twitter, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν φωτογραφίες που δείχνουν τον 25χρονο δράστη μετά τη σύλληψη:

Όπως βλέπετε, ο 25χρονος Ουζμπέκος Αμπντουλκαντίρ Μασαρίποφ, είναι ματωμένος και άσχημα χτυπημένος, κοιτώντας με βλέμμα παγερό και σκληρό.

Να σημειωθεί ότι οι τουρκικές αρχές είχαν συλλάβει και κρατούσαν την σύζυγό του χωρίς να δώσουν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της.

Ο Ουζμπέκος θα οδηγηθεί στα γραφεία της ασφάλειας στην Κωνσταντινούπολη, για να κρατηθεί υπό δρακόντεια μέτρα και να ανακριθεί προκειμένου να ομολογήσει τις πράξεις του και να κατονομάσει πιθανούς συνεργάτες του.

Εκτός από τον μακελάρη, συνελήφθη και ένας φίλος του στο σπίτι του οποίου κρυβόταν αυτές τις 16 ημέρες

Σύμφωνα με τις πηγές της Αστυνομίας που επικαλούνται τουρκικά ΜΜΕ, ο Μασαρίποφ παραδέχθηκε στις αστυνομικές αρχές ότι εκείνος ήταν που είχε διαφύγει σε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας την περασμένη εβδομάδα, σε συγκρότημα κατοικιών, μαζί με τον 4 ετών γιο του. Η αστυνομία είχε αποκλείσει την περιοχή, αλλά ο Ουζμπέκος τρομοκράτης κατάφερε να διαφύγει, πριν την πραγματοποίηση της εισβολής στις κατοικίες, από τις οποίες συνελήφθησαν δεκάδες άτομα.



Ο φίλος του μακελάρη

Flash!!!

The Reina attacker was caught.

Here is the final state. pic.twitter.com/uezyjUdGiF — Region Realities (@BolgeGercekEng) January 16, 2017

BREAKING - Reina nightclub attacker Abdulgadir Masharipov now being transferred to Istanbul Police Headquartershttps://t.co/zXPjkeOQki pic.twitter.com/Lig3746aNO — DAILY SABAH (@DailySabah) January 16, 2017

BREAKING The moment #Reina attacker Uzbek-origin Abdulgadir Masharipov caught in police operation in #Esenyurt, in Istanbul's suburbs. pic.twitter.com/wQyfcdDqvH — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) January 16, 2017

ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΘΕΡΙΣΕ 39 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Όπως έχει ήδη γράψει το star.gr, ο 25χρονος δράστης που είναι παντρεμένος και πατέρας δυο παιδιών, δολοφόνησε 39 ανθρώπους το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, στο όνομα του Ισλαμικού κράτους.

Η σφαγή μέσα στο club Reina της Κωνσταντινούπολης είναι σοκαριστική.

Ο μακελάρης, άφησε πίσω του άψυχα κορμιά, στοιβαγμένα, αίμα και συντρίμμια. Ο θάνατος που «ντύθηκε» Άγιος Βασίλης, μέσα σε 7 λεπτά χρησιμοποίησε περίπου 180 κάλυκες, άλλαξε πέντε φορές γεμιστήρα και αφαίρεσε τη ζωή από 39 ανθρώπους που είχαν βρεθεί εκεί για να υποδεχθούν το 2017.

Όσοι δεν κατάφεραν να πηδήξουν στα παγωμένα νερά του Βοσπόρου ή να κρυφτούν κάτω από τα τραπέζια, είχαν μοιραία κατάληξη, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία: Άτομα νεαρής ηλικίας βρήκαν φριχτό θάνατο από τα χέρια του αδίστακτου δράστη που μπήκε – παρά τα αυστηρά μέτρα ασφάλειας – στο μαγαζί με σκοπό να «θερίσει» όποιον βρει μπροστά του και να μην αφήσει πίσω του τίποτα όρθιο.

ΔΙΕΦΥΓΕ ΜΕ ΤΟΝ 4ΧΡΟΝΟ ΓΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ

Ο Ουζμπέκος Αμπντουλκαντίρ Μασαρίποφ, αφού θέρισε 39 αθώους ανθρώπους, το έσκασε και πήγε στο σπίτι του για να πάρει τον 4χρονο γιο του.

Επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, η «Hurriyet» ανέφερε σε πρόσφατο δημοσίευμα της, πως ο τρομοκράτης του Ισλαμικού κράτους και πατέρας δυο παιδιών, κατάφερε να διαφύγει με τον γιο του:

«Ο Αμπού Μοχάμεντ Χορασάν, (το άλλο όνομα που χρησιμοποιούσε ο Ουζμπέκος μαχητής του Ισλαμικού Κράτους Μασαρίποφ), ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία συνολικά 39 ανθρώπων και τραυμάτισε άλλους 65 στο νυχτερινό club Reina στο Ορτάκιοϊ την 1η Ιανουαρίου πήγε στο σπίτι του, σε συνοικία της Κωνσταντινούπολης μετά την επίθεση και πήρε τον γιο του, πριν διαφύγει».