Γεννημένος στο Νιου Τζέρσι και βετεράνος στο Ιράκ είναι ο 26χρονος Εστεμπάν Σαντιάγο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως δράστης του μακελειού στο αεροδρόμιο της Φλόριντα. Συγκεκριμένα, έβγαλε ένα όπλο από τις αποσκευές του που είχαν περάσει από τον έλεγχο του αεροδρομίου και άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους που βρισκόταν συγκεντρωμένο στο σημείο παραλαβής αποσκευών στο αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα χθες, με αποτέλεσμα να σκοτώσει πέντε ανθρώπους.

WATCH: People are seen ducking behind cars in deadly shooting at FLL. More here: https://t.co/GzdaKNKdGe pic.twitter.com/8uP01YVmkb



Ο Σαντιάγο “έχασε το μυαλό του” μετά την υπηρεσία του στο Ιράκ, είπε η θεία του σε ιστοσελίδα του Νιου Τζέρσι. Σημείωσε ότι ο δράστης έχει μεγαλώσει στο Πουέρτο Ρίκο και πως επέστρεψε στο νησί μετά την υπηρεσία του στη Μέση Ανατολή και νοσηλεύτηκε με ψυχολογικά προβλήματα.

Η θεία του είπε ακόμα πως πρόσφατα βρήκε δουλειά ως security στην Αλάκα, και έγινε πατέρας τον περασμένο χρόνο. Ο αδερφός του, δήλωσε στο NBC, πως ο Σαντιάγο λάμβανε ακόμα βοήθεια για τα ψυχολογικά του προβλήματα, ενώ είχε στην κατοχή του όπλο. Ο Σαντιάγο αποστρατεύτηκε τιμητικά από την Εθνοφυλακή, πριν τέσσερις μήνες, επιβεβαίωσε πηγή του στρατού στο ABC.

«Οι ερευνητές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο κίνητρο της επίθεσης να είναι η τρομοκρατία και ελέγχουν τα πρόσφατα ταξίδια του δράστη», είπε ο Τζορτζ Πίρο, ο πράκτορας που είναι επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με τον Πίρο, ο Σαντιάγο είχε παρουσιαστεί στο γραφείο του FBI στο Άνκορατζ της Αλάσκας τον Νοέμβριο, συμπεριφερόμενος αλλόκοτα. Τότε τον παρέδωσαν στην αστυνομία, η οποία τον οδήγησε σε κλινική για να υποβληθεί σε ψυχολογικό έλεγχο.

Ο 26χρονος είχε πει στους πράκτορες του FBI ότι μια αμερικανική υπηρεσία Πληροφοριών ελέγχει το μυαλό του και του ζητά να παρακολουθεί βίντεο του Ισλαμικού Κράτους.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε πως αρχικά νόμιζε πως κάποιος είχε ρίξει βαρελότα, προτού αρχίσουν να αντηχούν τα ουρλιαχτά των επιβατών που έτρεχαν πανικόβλητοι μακριά από το σημείο της επίθεσης, στην ζώνη παραλαβής των αποσκευών.

«Πυροβολούσε τον κόσμο αδιακρίτως» περιέγραψε ο Μαρκ Λία, στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC, συμπληρώνοντας πως ο δράστης είχε ένα περίστροφο και πολλούς γεμιστήρες. «Παρέμεινε ήρεμος όλη την ώρα» πρόσθεσε τονίζοντας ότι ο ένοπλος έστρεψε το όπλο του εναντίον των ανθρώπων που προσπαθούσαν να κρυφτούν.

Τοπικός αξιωματούχος της αστυνομίας ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι ο Σαντιάγο πήγε σε μια τουαλέτα για να γεμίσει το όπλο του και όταν βγήκε άρχισε να πυροβολεί. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC ότι σταμάτησε μόνο όταν του τέλειωσαν οι σφαίρες, οπότε και παραδόθηκε στην αστυνομία.





Ο δράστης, που φορούσε ένα μπλουζάκι Star Wars, παρέμεινε σιωπηλός καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού, όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

.@FLLFlyer passengers without cars are being bused to Terminal 4 at Port Everglades where they can catch an Uber or be picked up. @NBC6 pic.twitter.com/MJUBYNnlzs