MasterChef: Η Πρώτη Ψηφοφορία Της Χρονιάς Είναι Γεγονός! - Video

Αυτός είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026
02.02.26, 23:45
MASTERCHEF 2026 MASTERCHEF MASTERCHEF ΧΡΗΣΤΟΣ
MasterChef
02.02.26, 23:02
MasterChef: Η Πρώτη Ψηφοφορία Της Χρονιάς Είναι Γεγονός!
MasterChef
02.02.26, 22:02
MasterChef: Όσα Πήγαν Λάθος Στην Προσπάθεια Της Ιωάννας
Cash or Trash
02.02.26, 20:02
Cash or Trash: Κατάφερε Ο Δημήτρης Να Πουλήσει Την Αντλία;
Θανάσης Τσαλταμπάσης
02.02.26, 15:02
Θανάσης Τσαλταμπάσης: Οι Δηλώσεις Του Στο Breakfast@Star
Κατερίνα Καραβάτου
02.02.26, 14:02
Κατερίνα Καραβάτου: «Εκτιμώ Την Ελένη Τσολάκη»
TractioN
01.02.26, 14:02
Ο Χρήστος Μοίρας Καλεσμένος Στο TractioN!
Cash or Trash
30.01.26, 18:01
Cash or Trash: Ο Μαρίνης Ήθελε Διακαώς Το Κιονόκρανο
Cash or Trash
30.01.26, 18:01
Cash or Trash: Ο Μαυρομάτης Χρυσοπλήρωσε Φωτιστικό
Τρύφωνας Σαμαράς
30.01.26, 13:01
Τρύφωνας Σαμαράς-J2US: «Δεν ξέρω Εάν Θα Είμαι Στο Backstage»
Mάρκος Σεφερλής
30.01.26, 12:01
Mάρκος Σεφερλής: «Εγώ Επέλεξα Να Απέχω Από Την Τηλεόραση»
MasterChef: Η είσοδος της 2ης μπριγάδας στο άλλο σπίτι του διαγωνισμού!
30.01.26, 00:01
MasterChef: Η είσοδος της 2ης μπριγάδας στο άλλο σπίτι
MasterChef
29.01.26, 22:01
MasterChef: Πέτρος Ή Παναγιώτης Πήρε Τη Λευκή Ποδιά;
MasterChef
29.01.26, 22:01
MasterChef: Μάριος Εναντίον Άρη: Ποιος Νίκησε;
MasterChef
29.01.26, 21:01
MasterChef: Wasan VS Βασίλης: Μάχη Για Την Ποδιά
MasterChef
29.01.26, 21:01
MasterChef: Ο Χάρης Πήρε Το Εισιτήριο Για Το Σπίτι
MasterChef
29.01.26, 21:01
MasterChef: Οι Νικητές Παίρνουν Την Ποδιά
Δημήτρης Σταρόβας
29.01.26, 12:01
Δημήτρης Σταρόβας - YFSF: Δε Θα Είμαι Στην Κριτική Επιτροπή
MasterChef: Η Wasan εντυπωσιάζει με εξαιρετικό πιάτο μόνο από μανιτάρια
28.01.26, 22:01
MasterChef: Η Wasan εντυπωσιάζει με εξαιρετικό πιάτο
Cash or Trash
28.01.26, 18:01
Cash or Trash: Αυτό Το Αντικείμενο Ξετρέλανε Τον Στρουγγάρη
Καίτη Γαρμπή
28.01.26, 13:01
Καίτη Γαρμπή - J2US: «Τίποτα Δεν Έχει Οριστικοποιηθεί Ακόμα»
