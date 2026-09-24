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Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Μιλά Για Την Απώλεια Του Πατέρα Του - Video

Όσα δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026
24.09.26, 10:44
Celebrities & Gossip Νεα

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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