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Κύπρος: Άσκηση Με Τη Φρεγάτα Έλλη Του ΠΝ Της Ελλάδας - Video

Στη θαλάσσια περιοχή Λάρνακας – Λεμεσού

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026
12.06.26, 17:19
Πολιτικη
Πηγή: Εθνοφρουρά Κύπρου

Tags:

ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
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Κύπρος: Άσκηση Με Τη Φρεγάτα Έλλη Του ΠΝ Της Ελλάδας
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