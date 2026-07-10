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Σύνοδος ΝΑΤΟ: Όπλο Με Σφαίρες Δώρισε Ο Ερντογάν Στους Ηγέτες - Video

Το παρασκήνιο και τα παραλειπόμενα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026
09.07.26, 22:40
Κοσμος

Tags:

ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑΤΟ ΟΠΛΟ ΟΠΛΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
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