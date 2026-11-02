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Ένοπλες Δυνάμεις: Εντυπωσιακές εκπαιδευτικές βολές αρμάτων - Video
Δείτε εικόνες από τις ασκήσεις στο πεδίο βολής του Λιτόχωρου
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026
02.11.26, 09:14
Ελλαδα
Tags:
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΒΟΛΕΣ
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02.11.26, 09:11
Ελλαδα
Ένοπλες Δυνάμεις: Εντυπωσιακές εκπαιδευτικές βολές αρμάτων
30.10.26, 16:10
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Σέρρες: Παραλίγο τραγωδία με πτώση ανελκυστήρα
30.10.26, 16:10
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Πλάκα: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι συλληφθέντες
29.10.26, 22:10
Ελλαδα
Αμβρακικός: Περιβαλλοντική Βόμβα Οι Ιχθυοκαλλιέργειες
29.10.26, 22:10
Ελλαδα
Χωριάτικο: Λάδωναν Αστυνομικούς Για Να Ελέγχουν Τα Φιλέτα
29.10.26, 22:10
Ελλαδα
Mr Χωριάτικο: Αποκαλύψεις Για Το Κύκλωμα Trafficking
29.10.26, 15:10
Ελλαδα
Χωριάτικο: Στο Μικροσκόπιο Συνάντηση Με Δήμαρχο
29.10.26, 15:10
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Basketgate: «Έδιναν Τεχνικές Ποινές Με Το Παραμικρό»
29.10.26, 14:10
Ελλαδα
Pizza Fan: Σε απόγνωση οι εργαζόμενοι της εταιρίας
29.10.26, 14:10
Ελλαδα
Ρόδος: Κράτος εν κράτει, ο Mr Χωριάτικο στο νησί
29.10.26, 14:10
Ελλαδα
Υπόθεση «Χωριάτικο»: Σε Αναμονή Των Απολογιών
29.10.26, 12:10
Ελλαδα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η Αλήθεια Για Την Περιουσία Του
27.10.26, 21:10
Ελλαδα
Star Tech: Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος για τα drones
26.10.26, 22:10
Ελλαδα
Το Λιμενικό Σώμα Αποκτά 7 Νέα Ταχύπλοα Τύπου Magnar
26.10.26, 14:10
Ελλαδα
Σέρρες: 35χρονος Εντόπισε Γυαλί 2,1 Εκατ. Στο Κουλούρι Του
25.10.26, 18:10
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Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις Για Τον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο
23.10.26, 15:10
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Τουρκολυβικό μνημόνιο: Ξεκάθαρα μηνύματα αποτροπής
22.10.26, 14:10
Ελλαδα
Κολωνός: Αναστάτωση με διαρροή αερίου σε σχολεία
22.10.26, 14:10
Ελλαδα
28η Οκτωβρίου: Δείτε Την Πρόβα Για Τη Στρατιωτική Παρέλαση
21.10.26, 23:10
Ελλαδα
Πάρος: Αποσωληνώθηκε Η 20χρονη - Κρίσιμη Η Κατάστασή Της
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