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Σέρρες: Παραλίγο τραγωδία με πτώση ανελκυστήρα - Video

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026
30.10.26, 16:28
Ελλαδα

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ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΡΡΕΣ ΑΣΑΝΣΕΡ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Σέρρες ασανσέρ
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Σέρρες: Παραλίγο τραγωδία με πτώση ανελκυστήρα
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