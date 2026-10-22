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Κολωνός: Αναστάτωση με διαρροή αερίου σε σχολεία - Video

Εκκενώθηκαν προληπτικά τα κτίρια, με εντολή του Δήμου ΑΘηναίων

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026
22.10.26, 14:21
Ελλαδα

Tags:

ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΛΩΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ
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