Aπαντήσεις στις πιο συχνές στιλιστικές ερωτήσεις

Μπορείς να χωρίσεις μια γυναίκα από τη μόδα; Η απάντηση είναι μάλλον «όχι». Όλες μας θέλουμε να δείχνουμε περιποιημένες και κομψές καθημερινά, είτε πηγαίνουμε στη δουλειά, είτε στο γυμναστήριο, είτε έχουμε κανονίσει μια βόλτα, ένα δείπνο ή είμαστε προσκεκλημένες σε επίσημη εκδήλωση. Έτσι λοιπόν, η σχέση μας με τη μόδα είναι στενή και φροντίζουμε συνεχώς να ενημερωνόμαστε για τις τάσεις κάθε σεζόν, αλλά και να ανακαλύπτουμε κόλπα και συμβουλές που μπορούν να απογειώσουν τα looks μας.

Σήμερα, αποφασίσαμε να σου δώσουμε χρήσιμες απαντήσεις, σε δύο από τις ερωτήσεις που ακούσαμε αυτό το διάστημα αρκετά συχνά και σίγουρα θα γίνουν πηγή έμπνευσης για τις εμφανίσεις σου.

Τι παπούτσια μπορώ να φορέσω σε έναν γάμο εκτός από ψηλοτάκουνα, για να είμαι κομψή;

Τα ψηλοτάκουνα παπούτσια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις βραδινές εμφανίσεις και τις επίσημες περιστάσεις, όπως ένας γάμος. Ωστόσο, δεν είναι και η πιο πρακτική και άνετη λύση όταν πρέπει να τα φορέσεις για ώρες. Η πιο κομψή εναλλακτική είναι τα evening flats, δηλαδή τα flat παπούτσια που χάρη στον σχεδιασμό, το χρώμα και τη διακόσμησή τους μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια περίπτωση και να σε βγάλουν ασπροπρόσωπη. Ένα τέτοιο ζευγάρι πρέπει να υπάρχει πάντοτε στη συλλογή των παπουτσιών σου. Μπορείς να τα συνδυάσεις με φόρεμα, με μακριά ή κοντή φούστα, με παντελόνι και να διατηρήσεις την μοντέρνα πινελιά και τη θηλυκότητα στο αποτέλεσμα.

Πώς να φορέσω στα sneakers μου ώστε το look μου να μην δείχνει πρόχειρο;

Στην περίπτωση των sneakers, είναι γεγονός πως αυτά τα παπούτσια έχουν βγει από τον κατάλογο των πρόχειρων παπουτσιών και αποτελούν πια must wear κομμάτι της καθημερινότητας, το οποίο μάλιστα προτιμούν χιλιάδες fashion lovers ανά τον κόσμο, με τα street style looks τους να κερδίζουν άπειρα likes στα social media. Για να δείχνει ένα outfit το οποίο συμπληρώνεται με sneakers κομψό, φινετσάτο και θηλυκό, παίξε με τα ρούχα που θα φορέσεις. Συνδύασε ένα παντελόνι ή ένα φόρεμα με το αγαπημένο σου blazer και μια designer bag αλλά και μίνιμαλ κοσμήματα. Φρόντισε τα sneakers σου να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να είναι καθαρά, για να έχεις ένα πιο sophisticated look.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

