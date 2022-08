Η Zendaya ποζάρει στη νέα Valentino Campaign και όλα είναι... φούξια

Ο οίκος Valentino είναι πραγματικά στα καλύτερα του. Η δημιουργικότητα του είναι στα ύψη και το Creative Direction στο ζενίθ.

Πριν λίγους μήνες είδαμε και την Pre Pink PP Collection για το φθινόπωρο του 2022, μια ωδή στο φούξια σαν χρώμα. Η επιλογή του μόνο τυχαίο δεν ήταν. Πρόκειται για το χρώμα της θυληκότητας, της ανανέωσης, της ανέμελης διάθεσης που όλοι έχουμε ανάγκη μετά από τα τελευταία δύσκολα χρόνια που περάσαμε. Αυτή η πρωτότυπη και άκρως ανατρεπτική ιδέα του Valentino δεν θα μπορούσε να περιοριστεί αποκλειστικά στο μήκος ένος catwalk.

Ως πρόσωπο του Valentino, η Zendaya πρωταγωνιστεί στην νέα campaign, όπου το κυρίαρχο χρώμα δεν είναι άλλο από το χαρακτηριστικό φούξια σε απαλή ροζ απόχρωση. Φούξια From Tip To Toe, η επιτυχημένη ηθοποιός και performer επιβεβαιώνει τον τίτλο της ως το επόμενο Next Big Thing στο χώρο της μόδας.

