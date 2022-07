Jennifer Lopez: Το νυφικό της beauty look είναι μία ωδή στον μινιμαλισμό

Η Jennfer Lopez και ο Ben Affleck παντρεύτηκαν. Στο Las Vegas, έτσι ξαφνικά, έξι μήνες μετά τους αρραβώνες τους. Από το πλάι της, δεν θα μπορούσε να λείπει η «δεύτερη οικογένεια» της, όπως αποκαλεί τους συνεργάτες της, μιας και το glam team της παραμένει ίδιο εδώ και αρκετά χρόνια, στηρίζοντας την παγκόσμια Pop Star σε κάθε της βήμα.

O hairstylisth Chris Appleton και ο nail artist Tom Bachik ήταν εκεί για να της χαρίσουν ένα πριγκιπικό και tres chic beauty look, την πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της. Εξάλλου, όπως είπε και η ίδια χρειάστηκε να κάνει υτπομονή... 20 χρόνια μέχρι να παντρευτεί τον Ben Affleck. Ο hairstylist των διασήμων συγκέντρωσε τα μαλλιά της JLO σε ένα πριγκιπικό half - up με σφιχτές μπούκλες, δημιουργώντας το ιδανικό hair look για να συνοδεύσει το κατάλευκο πέπλο της.

Με τη σειρά του, ο Tom Bachik δημιούργησε ένα nude μανικιούρ στα μακριά της νύχια που ταίριαζε πολύ με το μακιγιάζ της που κινήθηκε στους αγαπημένους της γήινους τόνους, χωρίς ίχνος υπερβολής. Άλλωστε, η απλότητα χαρακτήριζε όλη την τελετή.

