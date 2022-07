Celia Kritharioti: Η φαντασμαγορική επίδειξη μόδας στο Παρίσι

Στην καρδιά του Παρισιού, στο επιβλητικό Monnaie de Paris 1775, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Ιουλίου, η φαντασμαγορική παρουσίαση της Χειμερινής συλλογής 2022 – 2023, της διεθνώς καταξιωμένης Celia Kritharioti, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας υψηλής ραπτικής που πραγματοποιέιται στο Παρίσι.



Τα ερεθίσματα για τη νέα συλλογή της ταλαντούχας σχεδιάστριας Celia Kritharioti ήταν η εποχή του 1920, όπου στο Παρίσι υπήρχε ο αέρας της ανανέωσης, που ήρθε να χαϊδέψει τη θλίψη που άφησε η προηγούμενη δεκαετία και να δώσει χώρο στην ελπίδα και την αισιοδοξία.

Μια εποχή γεμάτη εμβληματικούς φωτογράφους, σουρεαλιστές, ποιητές, χορεύτριες και καλλιτέχνιδες οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια για τη μοντέρνα εποχή.

H χαρά της ζωής, η αφύπνιση, η απελευθέρωση και η γυναικεία χειραφέτηση πρωταγωνιστούν και τo Παρίσι χορεύει στους ρυθμούς των Les Années Folles.

Μια προχωρημένη πλέον εποχή που δεν ξεχνά αλλά καταφέρνει και πάει μπροστά. Έναν αιώνα μετά, ο κόσμος αφήνει πίσω την εσωστρέφεια και ονειρεύεται το μέλλον πιο αισιόδοξο και με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση.

Στη φαντασμαγορική επίδειξη με τίτλο «Les années folles» η Celia Kritharioti εμπνευσμένη από τη δύναμη και την πληθωρικότητα της δεκαετίας του 1920 κατέπληξε με τις αξιοθαύμαστες δημιουργίες της που χαρακτηρίζονται από στοιχεία art deco, χρησιμοποιώντας το πολυτελές μαύρο και το πολύτιμο χρυσό.

Τα περίτεχνα χειροποίητα κεντήματα είναι το σήμα κατατεθέν της σχεδιάστριας, κατάλληλα ώστε να αναδεικνύουν την ομορφιά του γυναικείου μπούστου. Επιπλέον, στην εντυπωσιακή συλλογή της δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα λαμπερά mini dresses και two pieces, φτιαγμένα από βελούδο, χειροποίητες δαντέλες, μεταξωτό τούλι, οργάντζα και φτερά, τα οποία είναι ο καμβάς και η έμπνευση για τις ολοκαίνουριες δημιουργίες της “Couturier to the stars”, Celia Kritharioti.



Την επίδειξη τίμησαν με την παρουσία τους η ταλαντούχα δημοσιογράφος μόδας Anna dello Russo, η Tατιάνα Μπλάτνικ και η Σαμπίν Γκετί, η Pixie Lott, η Σάρα Χάρις της Βρετανικής Vogue, η Τατιάνα Μπλάτνικ, η Χριστίνα Μήτση, σημαντικά ονόματα του Τύπου, Avril Mair (Harper’s Bazaar), Sasha Slater (The daily Telegraph), αλλά και οι εκπρόσωποι του περιοδικού Τatler, Richard Dennen και Sophie Pera. Φυσικά, το παρόν έδωσαν και τα γαλλικά περιοδικά μόδας, το περιοδικό Gala, και το BBC.



Ανάμεσα στα μοντέλα που περπάτησαν στo catwalk ήταν το top model Elsa Hosk, η Marianne Fonseca, η καλλιτέχνης Μάρα Καρέτσος, η Μαρκησία Emma Weymouth, η Kimberley Garner και η εξαιρετική fashion Blogger Leonie Hanne η οποία «έκλεισε» εντυπωσιακά το σόου της Celia Kritharioti ντυμένη νύφη.

