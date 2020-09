Βίκυ Καγιά: Παραδίδει μαθήματα στυλ για το απόλυτο street look!

Η Βίκυ Καγιά είναι μία από τις πιο καλοντυμένες Ελληνίδες που σε κάθε της εμφάνιση κλέβει τις εντυπώσεις με τις στιλιστικές της επιλογές!

Η πανέμορφη παρουσιάστρια του Shopping Star και κριτής του GNTM κυκλοφορεί συχνά χωρίς ίχνος μακιγιάζ, αποδεικνύοντας ότι η φυσική ομορφιά είναι πάντα στη μόδα.

Αυτή τη φορά ο φωτογραφικός φακός την πέτυχε στο κέντρο της Αθήνας με το απόλυτο street look. Επέλεξε ένα casual σύνολο, με λευκό φαρδύ denim παντελόνι και ένα t-shirt σε nude-γκρι απόχρωση, ενώ τα μαύρα γυαλιά που φόρεσε αποτελούν τελευταία λέξη της μόδας. To look ολοκλήρωσε φορώντας μία δερμάτιμη camel-blue hand bag και τα slides σανδάλια που ήταν must το καλοκαίρι που μας πέρασε!