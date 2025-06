Novasummer: Το θερινό σινεμά της Nova κάτω από τα αστέρια!

Tο αγαπημένο pop up κανάλι Novasummer είναι εδώ και είναι έτοιμο να ανεβάσει την καλοκαιρινή διάθεση! Η Nova σας προσκαλεί στο Θερινό Σινεμά της κάτω από τα αστέρια μέσα από το καλοκαιρινό κανάλι Novasummer, προβάλλοντας από τις 13 Ιουνίου έως τις 17 Αυγούστου, δύο ταινίες back to back. Στις 21:00 είναι η βραδιά κωμωδίας και στις 22:30 ακολουθεί η βραδιά Κλασικού Κινηματογράφου.

Κάθε βράδυ στις 21:00, γελάστε δυνατά με μια επιλογή από εμβληματικές κωμωδίες με πρωταγωνιστές θρυλικούς σταρ: Τον μοναδικό Jack Nicolson στην ταινία «As Good as it Gets», τον Hugh Grant στο φιλμ «Did you Hear about the Morgans?», τους Adam Sandler & Jack Nicolson στην ταινία «Anger Management», την Jennifer Aniston στο «Just Go with it», την J.LO στην ταινία «Maid in Manhattan» και τον Mathew Mc Conaughey μαζί με την Penelope Cruz στη «Sahara».

Παράλληλα, κάθε βράδυ στις 22:30, μπείτε σε έναν κόσμο κομψότητας, μυστηρίου και ακαταμάχητης γοητείας με τον ελκυστικό Alain Delon, τον χαρισματικό Jean - Paul Belmondo, τα συναρπαστικά μυστήρια της Agatha Christie και το πνεύμα και τη φινέτσα του Woody Allen με ταινίες όπως «L’Eclisse», «Le Casse», «Le Magnifique», «Out of Africa», «Evil under the Sun», «Plein Soleil», κ.ά.

Απόλαυσε τις ταινίες στο κανάλι Novasummer (θέση 200 και με ενεργοποιημένο το Catch Up 7 ημερών), αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova, επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.

