ReUniverse: Sc-Fi ελληνική παραγωγή με την υπογραφή του Θοδωρή Βουρνά

Μετά από σχεδόν 2 χρόνια δουλειάς ,στα γυρίσματα, στα studios,στο post production, η Correct Creative Productions με την υποστήριξη του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε, ολοκλήρωσε την παραγωγή της νέας ταινίας μεγάλου μήκους του Θοδωρή Βουρνά με τίτλο ReUniverse.

Μια ταινία που εξελίχθηκε σε passion project για όλους όσοι εργάστηκαν ατελείωτες ώρες για να ολοκληρωθεί.

Στον κόσμο του ReUniverse ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο ομίχλης ενώνει παράλληλα σύμπαντα. Μια ομάδα παλιών φίλων αποφασίζει να οργανώσει ένα reunion το βράδυ που η Αθήνα θα επηρεαστεί από αυτό. Καθώς περνούν οι ώρες, οι φίλοι μετακινούνται από το ένα σύμπαν στο άλλο και αναρωτιούνται σε ποια από όλες τις ζωές τους είχαν την πιο επιτυχημένη διαδρομή. Κάποιοι φαίνονται αδίστακτοι και έτοιμοι να σκοτώσουν για να βρουν μια θέση σε ένα καλύτερο σύμπαν. Η Ελένη είναι η μόνη ανάμεσά τους που δεν έχει alter ego και η μόνη που μπορεί να σώσει τους φίλους της σε κάθε σύμπαν. Αλλά για να πετύχει, πρέπει πρώτα να αποδεχτεί τον εαυτό της και να αποφασίσει τι θέλει από το δικό της σύμπαν.

«Το ReUniverse είναι σαν να είσαι σε ενα τρενάκι του λούνα παρκ! Δεν μπορείτε να τα πάρετε όλα στα σοβαρά, αλλά μπορείτε να τα απολαύσετε καθώς επιβιώνετε από την εμπειρία!» όπως περιγράφει την ταινία ο σκηνοθέτης της.

To ReUniverse έκανε πρεμιέρα στο GREEK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL TOUR OF CANADA στο Βανκούβερ στις 27 Οκτωβρίου του 2024. Συμμετείχε ως Semi-Finalist στο World of Film International Festival Glasgow 2024 και στο The Flight Deck Film Festival 2025.

Οι επόμενες προβολές της ταινίας θα γίνουν στον κινηματογράφο STUDIO new star art cinema στην πλατεία Αμερικής τις Δευτέρες 12 και 19 Μαΐου στις 22:30.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν με αλφαβητική σειρά:

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ, ΕΡΙΕΤΤΑ ΜΑΝΟΥΡΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΞΥΓΚΟΡΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΝΤΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΟΥΡΝΑΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΙΩΚΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΙΜΑΚΗ

EXECUTIVE PRODUCERS: ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΑΜΟΝΙΤΑΚΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

