Το διαμάντι του Νείλου: Retro Nights στις 24.00 στο Star

Retro Nights στο Star με τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές επιλογές κάθε Παρασκευή!

Απόψε, Παρασκευή 7 Μαρτίου στις 24:00 θα προβληθεί η ρομαντική κωμωδία δράσης Το διαμάντι του Νείλου, με πρωταγωνιστές τους Μάικλ Ντάγκλας, Καθλίν Τέρνερ, Ντάνι Ντε Βίτο και τον δικό μας, Σπύρο Φωκά, έναν από τους λίγους Έλληνες ηθοποιούς, που κατάφερε να κάνει διεθνή καριέρα.

Η ταινία είναι σίκουελ της ταινίας του 1984 «Κυνηγώντας το Πράσινο Διαμάντι» και οι Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος υπογράφει και την παραγωγή, Κάθλιν Τέρνερ και Ντάνι Ντε Βίτο, επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους.

Η παραγωγή της ταινίας αποδείχθηκε αληθινός άθλος για πολλούς λόγους.

Αρχικά, η Κάθλιν Τέρνερ και ο Μάικλ Ντάγκλας ήταν ουσιαστικά υποχρεωμένοι να κάνουν τη συνέχεια της ιστορίας και όταν η πρωταγωνίστρια εξέφρασε την επιθυμία να αποσυρθεί, επειδή διαφωνούσε με το σενάριο, η 20th Century Fox την απείλησε με αγωγή 25 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση συμβολαίου!

Τα γυρίσματα στη Βόρεια Αφρική ήταν εξαιρετικά δύσκολα και δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα εξαιτίας της αφόρητης ζέστης, αλλά και της έλλειψης συντονισμού της παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Μαρόκο, ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθλιν Τέρνερ είχαν ένα ατύχημα, όταν το φτερό του αεροσκάφους τους χτύπησε στον διάδρομο προσγείωσης.

Τέλος, η ταινία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του παραγωγού Ρίτσαρντ Ντόκινγκ, του διευθυντή φωτογραφίας Μπράιαν Κόουτς και της σεναριογράφου Νταϊάν Τόμας. Οι δύο πρώτοι σκοτώθηκαν λίγο πριν την έναρξη των γυρισμάτων όταν το αεροσκάφος που τους μετέφερε συνετρίβη πάνω από την ύπαιθρο του Μαρόκου, ενώ η Νταϊάν Τόμας, σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα έξι εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία της ταινίας.

Παρά τις αντιξοότητες η ταινία γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, ενώ το τραγούδι, που ακούγεται και ερμήνευσε ο Μπίλι Όσεαν, «When the Going Gets Tough, the Tough Get Going», έγινε μεγάλη διεθνής επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου και στο νούμερο 2 στις ΗΠΑ.

Η Κάθλιν Τέρνερ, ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ντάνι Ντε Βίτο βρέθηκαν ξανά μαζί σε κινηματογραφικό σετ στη θρυλική ταινία «Ο πόλεμος των Ρόουζ».



ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ (JEWEL OF THE NILE)



Ένας μυστηριώδης Άραβας ηγέτης, ο Ομάρ, γοητεύει την Τζόαν Γουάιλντερ, η οποία δέχεται να επιμεληθεί τη συγγραφή ενός βιβλίου για τη ζωή του, παρά τις αντιρρήσεις του Τζακ. Η Τζόανν βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, αλλά ο αινιγματικός Άραβας κρατάει πολλά μυστικά και η δυναμική συγγραφέας γρήγορα καταλαβαίνει την απάτη και ότι αποτελεί μέρος ενός δολοφονικού σχεδίου του.

Όμως ο Τζακ Κόλτον και ο βοηθός του, Ραλφ, εμφανίζονται για να τη βοηθήσουν την πιο κατάλληλη στιγμή. Η Τζόαν και ο Τζακ αναλαμβάνουν μαζί να βρουν το «διαμάντι του Νείλου», έναν πνευματικό ηγέτη, που η ζωή του κινδυνεύει από τον Ομάρ…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λιούις Τεγκ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάικλ Ντάγκλας, Καθλίν Τέρνερ, Ντάνι Ντε Βίτο, Σπύρος Φωκάς

Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του Star

