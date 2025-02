Βραβεία SAG 2025: Οι νικητές της βραδιάς - Η Μουρ στους κερδισμένους!

Στις 23 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η 31η διοργάνωση των Βραβείων Σωματείου Ηθοποιών (SAG Awards), στο Shrine Auditorium του Λος Άντζελες, με την ηθοποιό Κρίστεν Μπελ να αναλαμβάνει την παρουσίαση της βραδιάς.

Το απόλυτο... πειραχτήρι της βραδιάς, σε ρόλο παρουσιάστριας η ηθοποιός Κρίστεν Μπελ /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του Netflix κι έδωσε την ευκαιρία σε εκατομμύρια θεατές να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τις συγκλονιστικές στιγμές της βραδιάς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναγνωρίστηκαν οι καλύτερες ερμηνείες κι οι παραγωγές που διακρίθηκαν την προηγούμενη χρονιά, προσφέροντας μια πρόγευση για τις υποψηφιότητες και τις πιθανές νίκες στα επερχόμενα Όσκαρ.

Μέσα από αυτήν τη λαμπρή τελετή, αναδείχθηκαν τα ταλέντα κι οι δημιουργικές πρωτοβουλίες που συνεχίζουν να διαμορφώνουν το τοπίο του σύγχρονου κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Οι νικητές στα Βραβεία SAG 2025

Για τον κινηματογράφο:

Το καστ της ταινίας Conclave, ανάμεσά τους η Ιζαμπέλα Ροσελίνι κι ο Ρέιφ Φάινς /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Outstanding Cast

Conclave

Ο Τίμοθι Σάλαμε στο Shrine Auditorium του Λος Άντζελες /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Α’ Ανδρικού Ρόλου

Τίμοθι Σάλαμε, A Complete Unknown

Ένα ακόμα βραβείο για την Ντέμι Μουρ /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Ντέμι Μουρ, The Substance

Β’ Αντρικού Ρόλου

Κίραν Κάλκιν, A Real Pain

Η Ζόε Σαλντάνα με το βραβείο ανά χείρας! /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Β’ Γυναικείου Ρόλου

Ζόε Σαλντάνα, Emilia Pérez

Stunt Ensemble in a Movie

The Fall Guy

Για την τηλεόραση:

Το καστ της σειράς Shogun /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Καλύτερη Δραματική Σειρά

Shogun

Καλύτερη κωμική σειρά

Only Murders in the Building

Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

Hiroyuki Sanada, Shogun

Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

Anna Sawai, Shogun

Καλύτερος Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building

Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

Τζιν Σμαρτ, Hacks

Πιο γοητευτικός από ποτέ στα 48 του ο Κόλιν Φάρελ /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Καλύτερος Ηθοποιός σε Τηλεταινία ή mini σειρά

Κόλιν Φάρελ, The Penguin

Η Τζέσικα Γκαννινγκ πρωταγωνιστεί στο πολυσυζητημένο, Baby Reindeer /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Καλύτερη Ηθοποιός σε Τηλεταινία ή mini σειρά

Τζέσικα Γκαννινγκ, Baby Reindeer

Stunt Ensemble in a TV Series

Shogun

