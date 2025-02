Retro Nights στο Star με τις «Πονηρές μπίζνες ενός πρωτάρη»

Retro Nights στο Star με τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές επιλογές κάθε Παρασκευή στις 23:15!

Απόψε, Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στις 23:15 θα προβληθεί η ταινία «Οι Πονηρές μπίζνες ενός πρωτάρη» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ!

Είμαστε στο μακρινό 1983 και ο 21χρονος Τομ Κρουζ πρωταγωνιστεί σε αυτή τη νεανική κωμωδία, με την οποία και καταξιώθηκε στο χολιγουντιανό στερέωμα. Για την ερμηνεία του απέσπασε μια υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες, για να ακολουθήσει μια συναρπαστική συνέχεια με εκατοντάδες διακρίσεις και τέσσερις υποψηφιότητες για βραβείο Όσκαρ!

Επική, πλέον, η χορευτική σκηνή του πρωταγωνιστή υπό τους ήχους του ξεσηκωτικού Old Time Rock And Roll από τους Bob Seger & The Silver Bullet Band, φορώντας ένα ροζ πουκάμισο, λευκές κάλτσες και φυσικά το ακαταμάχητο… χαμόγελό του! Μετά από πολλά χρόνια αποκαλύφθηκε πως η εμβληματική σκηνή, που χαρακτήρισε τις μικρές εφηβικές επαναστάσεις της εποχής, ήταν αποτέλεσμα αυτοσχεδιασμού, αφού στο σενάριο έγραφε μόνο «ο πρωταγωνιστής χορεύει με τη μουσική».

Η ταινία κόστισε μόλις 6,2 εκατομμύρια δολάρια, αλλά απέφερε στους παραγωγούς της 63,5 εκατομμύρια δολάρια!

OI ΠΟΝΗΡΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΑΡΗ (RISKY BUSINESS)

Παρασκευή 7.2.25 στις 23:15

Κωμωδία αμερικανικής παραγωγής 1983



Ο Τζόελ Γκούντσεν είναι ένας επιμελής δεκαεφτάχρονος μαθητής, που κατοικεί με τους γονείς του σε ένα προάστιο του Σικάγο. Οι γονείς του είναι πολύ περήφανοι γι'αυτόν, τον εμπιστεύονται και βλέπουν στο πρόσωπό του έναν μελλοντικό επιτυχημένο επιχειρηματία. Ο Τζόελ, όμως, αποφασίζει ότι έφτασε ο καιρός να κάνει μια αλλαγή. Όταν οι γονείς του φεύγουν για μερικές μέρες και τον αφήνουν μόνο, ο νεαρός αρχίζει να «αξιοποιεί» την ελευθερία του. Πρώτα κάνει μια επιδρομή στην κάβα του σπιτιού, μετά παίρνει την Πόρσε του μπαμπά και ύστερα αποφασίζει να περάσει μια νύχτα πάθους με μια πόρνη, τη Λάνα. Η κατάσταση κάποια στιγμή θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο και ο Τζόελ θα συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πολ Μπρίκμαν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τομ Κρουζ, Ρεμπέκα Ντε Μορνέ, Τζο Παντολιάνο, Κέρτις Άρμστρονγκ, Μπρόνσον Πίνσοτ

