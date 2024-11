Cash or Trash: Τα γυαλιά YSL κι η εκτίμηση που δεν άρεσε στη Βασιλική

Δείτε το trailer για αυτήν την εβδομάδα επεισοδίων του Cash or Trash

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να έρθουν και να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 4η σεζόν!

Σήμερα, Τετάρτη 6 Νοεμβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Βασιλική μπαίνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash με τον αέρα παλιάς σταρ του ελληνικού σινεμά και κερδίζει από την πρώτη στιγμή τις εντυπώσεις. Η πωλήτρια ξεπερνάει γρήγορα την απογοήτευση που νιώθει από την εκτίμηση του Θάνου Λούδου και δηλώνει απόλυτα σίγουρη ότι στο δωμάτιο δημοπρασίας εκείνη και το αντικείμενό της θα «κατακτήσουν» τους αγοραστές! Και πράγματι, μετά την αποκάλυψη του αντικειμένου οι αγοραστές ενθουσιάζονται και κάνουν μια πρωτόγνωρη δυναμική έναρξη προσφορών. Η διαδικασία μοιάζει να εξαντλεί την υπομονή της Βασιλικής, η οποία περιμένει να ακούσει μια συγκεκριμένη τιμή για να αποχωριστεί το αντικείμενό της. Ο νέος αγοραστής με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, Θανάσης Μαυρομάτης*, δεν αφήνει κανένα περιθώριο στους παλιούς αγοραστές και διεκδικεί το αντικείμενο της πωλήτριας με μια τολμηρή προσφορά!

Η Σύλβια έρχεται στο Cash Or Trash και φέρνει το… φως! Το αντικείμενό της είναι πιστοποιημένο κι επώνυμο κι έχει αποτελέσει στο παρελθόν σημαντικό κομμάτι των Special Olympics στην Ελλάδα. Η στάση ζωής της πωλήτριας, το προσωπικό ταξίδι ζωής, αλλά και το ιδιαίτερο αντικείμενό της, κερδίζουν τους αγοραστές. Οι υψηλές προσφορές αποδεικνύουν το πραγματικό ενδιαφέρον των αγοραστών για το ξεχωριστής σημασίας συμβολικό αντικείμενο της Σύλβια.

Ο Θοδωρής έψαχνε καιρό να βρει το κατάλληλο αντικείμενο, ώστε να έρθει και να ζήσει την εμπειρία του Cash Or Trash. Ως πολιτικός μηχανικός, ο πωλητής διαθέτει σωστή αίσθηση του χώρου και παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης ένα φωτιστικό οροφής, το οποίο φαίνεται να βρίσκει απήχηση στα γούστα των αγοραστών. Ο Θοδωρής ξέρει ποια είναι τα δυνατά στοιχεία του αντικειμένου του και φυσικά τον τρόπο για να τα αναδείξει, περιγράφοντας ιδανικές εικόνες με χώρους που θα μπορούσαν να το φιλοξενήσουν.

*Ο νέος αγοραστής του Cash or Trash

Άλλος ένας «νέος» εντάσσεται στην ομάδα των αγοραστών του Cash or Trash, εντυπωσιάζοντας τόσο με τις εξειδικευμένες γνώσεις όσο και με τις επιλεγμένες αγορές του. Ο Θανάσης Μαυρομάτης ξεκίνησε ως συλλέκτης, αλλά τελικά αποφάσισε να μετατρέψει το αγαπημένο του χόμπι σε κύρια επαγγελματική απασχόληση. Μπαίνει με… ανεβασμένη διάθεση στην τηλεοπτική δημοπρατική αρένα του Cash or Trash για να κάνει υψηλές προσφορές, που θα προκαλέσουν «ζαλάδα» στους παλιούς αγοραστές και θα ενθουσιάσουν τους υποψήφιους πωλητές! Ο γοητευτικός αγοραστής από τη Θεσσαλονίκη δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αντικείμενα από τη Mid-century περίοδο, σε χρηστικά και μη αντικείμενα της pop κουλτούρας, αλλά και memorabilia που αφορούν ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και θρύλους της μουσικής σκηνής.

Για τέταρτη σεζόν η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, μας παρουσιάζει, όπως μόνο αυτή ξέρει, ξεχωριστά, μοναδικά αντικείμενα αλλά και τις παράξενες ιστορίες τους, για να είσαι εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια!

Καθημερινά στις 17:30 οι επίδοξοι, εκκεντρικοί, «αδίστακτοι» αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash... γίνεται παιχνίδι!

Οι νέοι αγοραστές, ο επιχειρηματίας Άλεξ Σταυρίδης, η επιχειρηματίας ‘Αννα - Μαρία Ρογδάκη, ο CEO κι ιδιοκτήτης φαρμακευτικής εταιρείας Νίκος Μανίας κι ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, έρχονται αποφασισμένοι να τα αγοράσουν όλα και δηλώνουν πως «Η τέταρτη σεζόν ανήκει στους καινούργιους!»

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Οι καινούργιοι αγοραστές, όμως, θα βρεθούν απέναντι στην «παλιά φρουρά» αγοραστών, τον έμπορο κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργο Τσαγκαράκη, την επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, την interion designer Ιόλη Χιωτίνη, τον παλαιοπώλη Δημήτρη Δεμερτζή, τον επιχειρηματία Θάνο Μαρίνη, τον δικηγόρο Φοίβο Στρουγγάρη, την παλαιοπώλισσα Άντα Πανά, την αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, τον επιχειρηματία Ρίτσαρντ Κοσκινά, την έμπορο κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και τον γιατρό Γιώργο Δαράβαλη.

Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

