Ο Γκρινιάρης: Δείτε την ταινία on demand μέχρι 21/9

Μη χάσετε την παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων μεξικανικής και βρετανικής συμπαραγωγής 2018, «Ο Γκρινιάρης (Here Come the Grump)»! Θα είναι διαθέσιμη on demand από 14/9 έως 21/9.

Υπόθεση:

Ένα νεαρό αγόρι, ο Τέρι, βρίσκεται ξαφνικά στον πολύχρωμο κόσμο του Γκρούβιναμ.

Εκεί, ο μάγος Γκρινιάρης έχει ρίξει ολόγυρα το ξόρκι του και το γέλιο ανήκει, πλέον, στο παρελθόν.

Ο Τέρι πρέπει να ταξιδέψει σε όλο το βασίλειο για να βρει ένα νέο ξόρκι, που θα επαναφέρει τη χαρά σε όλους.

Πρέπει επίσης να βοηθήσει την πριγκίπισσα Αυγή, να ξεπεράσει σε πονηριά όλα τα παράξενα και καταπληκτικά πλάσματα, που θα συναντήσει και να προσπαθήσει να αποδεχθεί αυτό που ονομάζεται «αλλαγή»!

Μια συναρπαστική ιστορία από την πένα του Τζιμ Σεχτ, δημιουργού της «Εποχής των Παγετώνων: Η Απόψυξη»! Μια ταινία γεμάτη μηνύματα, που ταξιδεύει όλη την οικογένεια σε μία μαγική, πολύχρωμη περιπέτεια κινουμένων σχεδίων με αξέχαστους χαρακτήρες σχεδιασμένους από τον Κρεγκ Κέλμαν των ταινιών «Μαδαγασκάρη» και «Ξενοδοχείο για Τέρατα».

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αντρέ Κουτιριέ

