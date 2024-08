Coppa Italia και Supercoppa Italiana μέχρι το 2027 στο Novasports!

- To Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Ιταλίας με όλες τις μεγάλες ομάδες και όλα τα αστέρια του ρίχνονται φέτος στη μάχη από τις 9 Αυγούστου με τον νικητή να αναδεικνύεται στις 14/5/2025

- To ολλανδικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Eredivisie ξεκινάει για τη φετινή σεζόν με την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν, τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο UEFA Conference League, Άγιαξ και τη Φέγενορντ να διεκδικούν και φέτος τον τίτλο

- Συνεχίζεται η αγωνιστική δράση σε Jupiler Pro League στο Βέλγιο και στη Bundesliga 2 στη Γερμανία

- WTA 1000 National Bank Open για τους λάτρεις του τένις και Αγώνες μαχητικών σπορ ONE Friday Fights #74 & Bare Knuckle Fighting Championship #64#

Η Ευρώπη αρχίζει σιγά – σιγά να μπαίνει σε ρυθμούς αγωνιστικής δράσης, τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και Κύπελλα ξεκινάνε και το Novasports θα προσφέρει και φέτος πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα! Μεταξύ αυτών οι «κούπες» του Κυπέλλου και του Σούπερ Καπ Ιταλίας θα συνεχίσουν να κρίνονται για τις επόμενες τρεις σεζόν, μέχρι το 2027 στο γήπεδο του Novasports! Μέσα από τη συμφωνία που εξασφάλισε το Novasports στην Ελλάδα, οι λάτρεις του ιταλικού ποδοσφαίρου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέχρι και τη σεζόν 2026-2027, τους αγώνες του Coppa Italia και του Supercoppa Italiana.

Το Coppa Italia ξεκινάει φέτος στις 9 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 14 Μαΐου 2025. Θα διεξαχθεί σε έξι γύρους (με τις ομάδες της Serie A να μπαίνουν από τον 1ο γύρο όσες πέρυσι τερμάτισαν στις θέσεις 9-20 και τις υπόλοιπες που τερμάτισαν στις θέσεις 1-8 να μπαίνουν στη φάση των «16») με το Novasports να καλύπτει τους σημαντικότερους αγώνες από τον 1ο γύρο μέχρι και την φάση των νοκ άουτ φάσεων με όλα τα ντέρμπι. Η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις -και κάτοχος του τροπαίου- είναι η Γιουβέντους που έχει 15 ενώ στις επιτυχίες ακολουθεί η Ρόμα και η Μίλαν με 9 τρόπαια η κάθε μία. Η ομάδα που θα κατακτήσει το Coppa Italia προκρίνεται αυτόματα τόσο στο UEFA Europa League όσο και στο Supercoppa Italiana για την επόμενη χρονιά. Η σέντρα το Coppa Italia γίνεται με τη Νάπολι να υποδέχεται τη Μόντενα στο πιο σημαντικό παιχνίδι του 1ου γύρου (10/8, 22:15), ενώ θα μεταδοθούν και οι αναμετρήσεις Τζένοα-Ρετζιάνα (9/8, 21:45), Πάρμα-Παλέρμο (11/8, 19:30) και Σαλερνιτάνα - Σπέτσια (12/8, 21:45). Παράλληλα, οι φίλοι του ιταλικού ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν μέχρι το 2027 και τους τελικούς Supercoppa, με το ραντεβού για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, να δίνεται μεταξύ της πρωταθλήτριας Ίντερ, των φιναλίστ του Κυπέλλου, Γιουβέντους & Αταλάντα και της Μίλαν σε ένα Final Four που θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία τον Ιανουάριο του 2025.

To ολλανδικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Eredivisie ξεκινάει για τη φετινή σεζόν με την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν, τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο UEFA Conference League, Άγιαξ και τη Φέγενορντ να διεκδικούν και φέτος τον τίτλο. Στην πρεμιέρα της Eredivisie οι συνδρομητές θα απολαύσουν Φέγενορντ-Βίλεμ (10/8, 17:30), Άιντχοφεν-Βάαλβικ (10/8, 22:00), Άγιαξ-Χερενφέιν (11/8, 17:45).

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στη Jupiler Pro League στο Βέλγιο με τους αγώνες Άντερλεχτ-Λέουβεν (10/8, 21:45), Γκενκ-Κλαμπ Μπριζ (11/8, 14:30), Σαρλερουά-Γάνδη (11/8, 19:30) και στη Bundesliga 2 στη Γερμανία.

Παράλληλα οι συνδρομητές θα απολαύσουν το τουρνουά τένις WTA 1000 National Bank Open καθώς και αγώνες μαχητικών σπορ ONE Friday Fights #74 & Bare Knuckle Fighting Championship #64#

Τετάρτη 7 Αυγούστου

18:00-22:00 WTA 1000 National Bank Open – Φάση των 32, Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

Πέμπτη 8 Αυγούστου

18:00-22:00 WTA 1000 National Bank Open – Φάση των 32, Novasports6 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Παρασκευή 9 Αυγούστου

15:30 Αγώνες μαχητικών σπορ: ONE Friday Fights #74 Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

18:00-22:00 WTA 1000 National Bank Open – Φάση των 16, Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

19:30 Bundesliga2 –2η αγωνιστική: Καϊζερσλάουτερν-Γκρόιτερ Φιρτ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

21:45 Coppa Italia – 1ος Γύρος: Τζένοα-Ρετζιάνα, Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

Σάββατο 10 Αυγούστου

17:30 Eredivisie – 1η αγωνιστική: Φέγενορντ-Βίλεμ Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

20:00-00:00 WTA 1000 National Bank Open – Α’/Β’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:00 Αγώνες μαχητικών σπορ: Bare Knuckle Fighting Championship #64# Novasports5

21:30 Bundesliga2: Αμβούργο- Χέρτα Βερολίνου Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:45 Jupiler Pro League – 3η αγωνιστική: Άντερλεχτ-Λέουβεν Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

22:00 Eredivisie: Άιντχοφεν-Βάαλβικ Novasports Prime σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

22:15 Coppa Italia: Νάπολι-Μόντενα Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

Κυριακή 11 Αυγούστου

02:00-06:00 WTA 1000 National Bank Open – Γ’/Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

14:30 Bundesliga2: Πάντερμπορν-Ντάρμσταντ Novasports3 σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

14:30 Jupiler Pro League: Γκενκ-Κλαμπ Μπριζ Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:45 Eredivisie: Άγιαξ-Χερενφέιν Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:30 Coppa Italia: Πάρμα-Παλέρμο Novasports Prime σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

19:30 Jupiler Pro League: Σαρλερουά-Γάνδη Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

20:00 WTA 1000 National Bank Open – Α’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

01:00 WTA 1000 National Bank Open – B’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Δευτέρα 12 Αυγούστου

21:45 Coppa Italia: Σαλερνιτάνα-Σπέτσια Novasports Prime

01:00 (ξημερώματα Τρίτης) WTA 1000 National Bank Open – Τελικός Novasports6

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media