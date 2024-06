Coldplay: Στήνονται ήδη έξω από το ΟΑΚΑ οι φαν παρά την υψηλή θερμοκρασία

Συγκεντρώνονται έξω από το ΟΑΚΑ για την συναυλία των Coldplay – Από την εκπομπή «Στούντιο με Θέα»

Oι μεγάλες συναυλίες των Coldplay στην Ελλάδα είναι προγραμματισμένες για σήμερα, 8, και αύριο 9, Ιουνίου, στην Αθήνα. Το Ολυμπιακό Στάδιο θα γεμίσει με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου.

Αν και οι πόρτες του ΟΑΚΑ ανοίγουν στις 17:00 και οι Coldplay αναμένεται να βγουν στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, οι θαυμαστές του συγκροτήματος έχουν αρχίσει ήδη να σχηματίζουν ουρά αναμονής έξω από το στάδιο παρά τις υψηλές θερμοκρασίες!

Φορούν τα καπέλα, τα γυαλιά τους και είναι πανέτοιμοι να ζήσουν το όνειρό τους!

Τα μέλη του συγκροτήματος μας παρακαλούν, αντί για πλαστικά μπουκαλάκια, στη συναυλία να πάρουμε μαζί το παγούρι μας και να το γεμίσουμε με βρύσες που θα τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία και να προτιμήσουμε το μετρό αντί για το αυτοκίνητο. Επίσης μας συστήνουν να αποφύγουμε τα backpacks και τις μεγάλες τσάντες και να έχουμε μόνο μικρά τσαντάκια.

Θα υπάρχει πλήρης προσβασιμότητα με ειδικά διαμορφωμένους χώρους και τα κωφά και βαρήκοα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν τις δονήσεις της μουσικής μέσω subpacks (ηλεκτρονικών γιλέκων) που θα προσφερθούν δωρεάν.

Σε μία από τις πιο κεντρικές εισόδους του σταδίου θα λειτουργεί ένα άνετο, ήσυχο δωμάτιο, στο οποίο όποιος θέλει μπορεί εκεί να ηρεμεί και να απομονωθεί από ήχους και πολυκοσμία, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κρις Μάρτιν ο οποίος φροντίζει να κάνει meditation κάθε πρωί.



The Music Of The Spheres stage in Athens is almost finished! Tomorrow is the big day! 🌙



©️ mixalislempla#ColdplayAthens pic.twitter.com/DVQgcfduNZ