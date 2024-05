Eurovision: Αποδοκιμασίες και χειροκροτήματα για το Ισραήλ στον τελικό

Η εμφάνιση του Ισραήλ στον τελικό της Eurovision / Βίντεο Ερτ

Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων εμφανίστηκε στον τελικό της Eurovision η Eden Golan που εκπροσωπεί το Ισραήλ με την μπαλάντα «Hurricane».

Η εμφάνιση του Ισραήλ έχει πυροδοτήσει φέτος θύελλα αντιδράσεων, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι δε θα έπρεπε να συμμετέχει στον διαγωνισμό, λόγω της εισβολής στην Παλαιστίνη.

Η εμφάνιση του Ισραήλ στον τελικό της Eurovision / AP Photo (Martin Meissner)

Έτσι, κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Eden Golan, μεγάλο ποσοστό των θεατών άρχισε να τη γιουχάρει και να φωνάζει συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

The real reaction about ISRAEL Performance tonight ....

Remember the rule don't believe anything you see #Eurovision2024 #eurovisiongr #GazaGenocide #RafahUnderAttack pic.twitter.com/GxXbQYzfj8