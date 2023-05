Παίρνει την παρουσίαση από τα χέρια του Λιανού ο Αγγελόπουλος;

Παρότι ο Γιώργος Αγγελόπουλος πρόσφατα εντάχθηκε στη σειρά του Mega, Η Γη της Ελιάς, σύμφωνα με την εκπομπή Breakfast@Star και τον Μαρίνο Βυθούλκα, ο «Ντάνος» έχει δεχτεί πρόταση να παρουσιάσει το ριάλιτι I’ m a celebrity... get me out of here στον ΣΚΑΪ.

Αν κι είχε αναφερθεί ότι ο Γιώργος Λιανός θα το παρουσίαζε, η πρωινή εκπομπή του Star αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι ένα πρόσωπο που έχει συζητηθεί αρκετά για να ηγηθεί του τηλεοπτικού project. Αν η είδηση αυτή ισχύει, τότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Τι είναι το I’ m a celebrity... get me out of here; Πρόκειται για ένα βραβευμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα που σημειώνει τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες διεθνώς, κι έρχεται στον ΣΚΑΪ την επόμενη σεζόν. Οι «επώνυμοι» συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας.

Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση, θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες!

