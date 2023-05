Eurovision 2023 B’ Ημιτελικός: Η μεγάλη μέρα για την Ελλάδα και την Κύπρο

Η μεγάλη μέρα για την Ελλάδα και την Κύπρο έφτασε, αφού απόψε στις 22:00 θα πραγματοποιηθεί ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2023.

Οι χώρες που θα ξεχωρίσουν θα προστεθούν σε αυτές που έχουν ήδη κερδίσει ένα εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου από τον Α’ Ημιτελικό. Φυσικά, στη μεγάλη βραδιά της Eurovision περνούν απευθείας οι Big Five.

Η εμφάνιση της Ελλάδας στην Eurovision 2023

Ο Βίκτωρ Βερνίκος θα εμφανιστεί 8ος κατά σειρά στη Liverpool Arena και θα ερμηνεύσει το What They Say. Ο 16χρονος εκπρόσωπος της Ελλάδας θα εμφανιστεί ντυμένος σε γήινες αποχρώσεις, με τα ρούχα που σχεδίασε ο ενδυματολόγος Γιώργος Σεγρεδάκης.

Η εμφάνιση της Κύπρου

Ο Andrew Lambrou θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το Break A Broken Heart που μιλάει για τις σχέσεις που λήγουν άδοξα αλλά στο τέλος καταφέρνουμε να βγαίνουμε πιο δυνατοί.

Η Κύπρος θα εμφανιστεί στην 6η θέση στον Β’ Ημιτελικό και ο 24χρονος ερμηνευτής θα φοράει custom made ρούχα με την υπογραφή του brand Dante.

Ο Β’ Ημιτελικός θα μεταδοθεί στις 22:00 από την ΕΡΤ, όπως ακριβώς θα συμβεί και με τον τελικό του Σαββάτου.

