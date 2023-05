Eurovision 2023: Ακούστε τα τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό

Συνολικά 15 χώρες διαγωνίστηκαν το βράδυ της Τρίτης 9 Μάϊου στον Α’ ημιτελικό της Eurovision 2023 στο Λίβερπουλ της Αγγλίας.

Σε ζωντανή μετάδοση, η ΕΡΤ παρουσίασε τον μουσικό διαγωνισμό με τη Μαρία Κοζάκου και την Τζένη Μελιτά να αναλαμβάνουν τον σχολιασμό.

Αναλυτικά οι χώρες που διαγωνίστηκαν στον Α’ ημιτελικό:

01 Νορβηγία – Alessandra: Queen of Kings

02 Μάλτα – The Busker: Dance (Our Own Party)

03 Σερβία – Luke Black: Samo mi se spava

04 Λετονία – Sudden Lights: Aijā

05 Πορτογαλία – Mimicat: Ai coração

06 Ιρλανδία – Wild Youth: We Are One

07 Κροατία – Let 3: Mama ŠČ!

08 Ελβετία – Remo Forrer: Watergun

09 Ισραήλ – Noa Kirel: Unicorn

10 Μολδαβία – Pasha Parfeni: Soarele și luna

11 Σουηδία – Loreen: Tattoo

12 Αζερμπαϊτζάν – TuralTuranX: Tell Me More

13 Τσεχία – Vesna: My Sister’s Crown

14 Ολλανδία – Mia Nicolai and Dion Cooper: Burning Daylight

15 Φινλανδία – Käärijä: Cha Cha Cha

Οι χώρες που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου είναι οι:

Κροατία

Μολδαβία

Ελβετία

Φινλανδία

Τσεχία

Ισραήλ

Πορτογαλία

Σουηδία

Σερβία

Νορβηγία

Οι χώρες οι οποίες θεωρούνται και τα μεγάλα φαβορί για τον τελικό του Σαββάτου είναι η Σουηδία, η Φιλανδία και το Ισραήλ οι οποίες ξεσήκωσαν το στάδιο με την εμφάνισή τους στη σκηνή της Eurovision.

