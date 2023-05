Eurovision 2023: Η έναρξη του Α’Ημιτελικού & η εμφάνιση του βασιλιά Καρόλου

Η έναρξη της Eurovision 2023/ βίντεο ΕΡΤ 1

Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην Μ&S Bank Arena στο Λίβερπουλ όπου διεξάγεται ο Α’ Ημιτελικός του 67ου διαγωνισμού της Eurovision.

Μετά την περσινή νίκη της Ουκρανίας, αποφασίστηκε τη φετινή διοργάνωση να αναλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο, που το 2022 τερμάτισε στη δεύτερη θέση με τον Σαμ Ράιντερ και το «Space Man».

Pryvit! What a stunning way to open #Eurovision2023 in Liverpool on behalf of Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/j4h35vHL4X — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 9, 2023

Στο εισαγωγικό βίντεο είδαμε και τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα να τσεκάρουν αν όλα είναι στη θέση τους.

H εμφάνιση του βασιλικού ζεύγους στη Eurovision 2023

Όταν το ρολόι έδειξε 22.00 ώρα Ελλάδας, ένα μικρό αγόρι κι ένα κοριτσάκι εμφανίστηκαν στο stage μπροστά σε έναν καθρέφτη κι άρχισαν να χορεύουν στους ήχους του «Electric Dreams», μια πολλή συγκινητική στιγμή.

Στη συνέχεια, η Yuliya Sanina άνοιξε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, μαζί με το συγκρότημά της, The Hardkiss, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Маяк».

Julia Sanina is owning the #Eurovision2023 stage! 💥 Sadly you can't vote for Julia Sanina at #Eurovision2023 tonight! 😅 pic.twitter.com/TVnfLWh1CR — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 9, 2023



Λίγα λεπτά αργότερα οι παρουσιάστριες του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Μουσικής, η πρωταγωνίστρια του “Ted Lasso”, Hannah Waddingham, η τραγουδίστρια Alesha Dixon και η Ουκρανή τραγουδίστρια Julia Sanina καλωσόρισαν κοινό και τηλεθεατές.

Good evening, Europe!



Show some love to our incredible #Eurovision2023 hosts: Alesha Dixon, Julia Sanina and Hannah Waddingham ✨ pic.twitter.com/dMIQOjVd3k — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 9, 2023

Good evening, Europe!



Απόψε θα διαγωνιστούν 15 χώρες, ενώ στον δεύτερο ημιτελικό στον οποίο θα εμφανιστεί η Ελλάδα και η Κύπρος θα διαγωνιστούν 16 χώρες.

Έτσι σήμερα στην Μ&S Bank Arena θα εμφανιστούν οι: Νορβηγία, Μάλτα, Σερβία, Λετονία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Κροατία, Ελβετία, Ισραήλ, Μολδαβία, Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Τσεχία, Ολλανδία, Φινλανδία.

H Τζένη Μελιτά και η Μαρία Κοζάκου ανέλαβαν για φέτος τον σχολιασμό της Eurovision ζωντανά από την κρατική τηλεόραση.

