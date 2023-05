Eurovision 2023: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β’ Ημιτελικό

Ο Β' Ημιτελικός της Eurovision θα γίνει την Πέμπτη το βράδυ και έφτασε η μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα και την Κύπρο έφτασε.

Ο Βίκτωρ Βερνίκος και ο Άντριου Λάμπρου θα εμφανιστούν στη σκηνή στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision διεκδικώντας μια θέση στον τελικό του Σαββάτου.

Ο Βίκτωρ Βερνίκος με το What They Say πρόκειται να εμφανιστεί στην 8η θέση στην Liverpool Arena ενώ ο Άντριου Λάμπρου με το Break A Broken Heart θα διαγωνιστεί 6ος κατά σειρά εμφάνισης.

Η σειρά εμφάνισης στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision

1. Δανία

2. Αρμενία

3. Ρουμανία

4. Εσθονία

5. Βέλγιο

6. Κύπρος

7. Ισλανδία

8. Ελλάδα

9. Πολωνία

10. Σλοβενία

11. Γεωργία

12. Άγιος Μαρίνος

13. Αυστρία

14. Αλβανία

15. Λιθουανία

16. Αυστραλία

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media