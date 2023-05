Eurovision 2023: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Loreen

Η εμφάνιση της Loreen στη σκηνή της Eurovision 2023/ βίντεο ΕΡΤ

Η Loreen έντεκα χρόνια μετά τη νίκη της εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 9/5, στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2023 και μάλιστα στην 11η σειρά εμφάνισης.

H Loreen αποθεώθηκε στη σκηνή της Eurovision 2023 (AP Photo/Martin Meissner)

Η νεαρή τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο M&S Bank Arena, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Tattoο» εκπροσωπώντας τη Σουηδία.

My limbs could never #Eurovision2023 pic.twitter.com/ZE2wEgtgzn