Eurovision 2023: Sold out ο μεγάλος τελικός σε μόλις 36 λεπτά!

Τα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2023 που θα διεξαχθεί στο Λίβερπουλ τον ερχόμενο Μάιο, εξαντλήθηκαν σε λίγο περισσότερο από 30 λεπτά την Τρίτη, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές.

Η Βρετανία φιλοξενεί τον 67ο διαγωνισμό για λογαριασμό της Ουκρανίας, της νικήτριας του διαγωνισμού του 2022 που αποκλείστηκε από τη φιλοξενία της διοργάνωσης λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Οργανώσεων ζήτησε από τη Βρετανία, η οποία ήταν επιλαχούσα το 2022, να αναλάβει τη διοργάνωση.

Τα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό είχαν τιμή μεταξύ 160 και 380 λιρών, ενώ τα εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς κοστολογήθηκαν μεταξύ 90 και 290 λιρών.

All #Eurovision2023 shows including previews are now SOLD OUT.



Demand was super high but don’t forget we have 3 amazing TV shows planned for this year's Contest & lots of Eurovision activities and parties around Liverpool during the event!