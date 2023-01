Δείτε τους 24 παίκτες που μπήκαν στο σπίτι του MasterChef 2023

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το MasterChef της Δευτέρας 30 Ιανουαρίου

Οι auditions του MasterChef 2023 ολοκληρώθηκαν και 24 δημιουργικοί μάγειρες ακονίζουν τα μαχαίρια τους και περιμένουν με ανυπομονησία να ξεκινήσει το πιο συναρπαστικό μαγειρικό ταξίδι της ζωής τους, με στόχο την κατάκτηση της κορυφής!

Ποιοι είναι οι 24 υποψήφιοι MasterChef 2023;

Νίκος Παντατοσάκης (33 ετών)

Με καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης, ο Νίκος μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στη μαγειρική και το βιβλιοπωλείο, που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Λάτρης του κλασικού μαραθωνίου, έρχεται στο MasterChef για να πάρει όσα μπορεί από τον διαγωνισμό και να εξελιχθεί μαγειρικά.

Παύλος Λούλης (39 ετών)

Λάτρης του street food και της ιταλικής κουζίνας, o Παύλος έρχεται από τη Λευκάδα με φόρα! Με πολυετή εμπειρία στην εστίαση, ως bartender, θέλει να κάνει focus στη μαγειρική αυτή την περίοδο. «To χέρι του Μίδα», είναι το παρατσούκλι, που του έμεινε από τα χρόνια που δούλευε ως barman και ελπίζει να παραμείνει «χρυσός» και στη μαγειρική.

Στέλλα Κατσέ (35 ετών)

Με προϋπηρεσία στην εστίαση, η Στέλλα έρχεται στο ΜasterChef για να ανοίξει τα φτερά της. Επικοινωνιακή και πρόσχαρη, η Στέλλα αγαπάει τη θάλασσα, τα ταξίδια και την αδρεναλίνη. Παρά την καλή της διάθεση και το πλατύ της χαμόγελο, έρχεται με άγριες διαθέσεις και στόχο να γίνει η δεύτερη γυναίκα, που θα κατακτήσει τον πολυπόθητο τίτλο.

Αλέξανδρος Αντωνελάκης (37 ετών)

Παλιός γνώριμος του διαγωνισμού από τον περσινό κύκλο. Με καταγωγή από τα Χανιά της Κρήτης, ο Αλέξανδρος φέτος νιώθει πιο σίγουρος και θέλει να αποδείξει σε όλους ότι ο περσινός αποκλεισμός του στα bootcamp ήταν απλά μία κακή στιγμή.

Θεόδωρος Γαλάνης (25 ετών)

Με όπλο του την παράδοση, o Θεόδωρος έρχεται φέτος στον διαγωνισμό από την Κραταιά Ελασσόνας για να πάει πολύ μακριά… μέχρι τον τελικό! Εκφραστικός και επικοινωνιακός, δε φοβάται τον ανταγωνισμό και ελπίζει να του βγει σε καλό.

Άγγελος Τσιγκάκος (33 ετών)

Με πρώτη αγάπη τη μαγειρική και δεύτερη το τραγούδι, ο Άγγελος πιστεύει ότι στο MasterChef θα πάνε «Όλα καλά». Ο Πόντιος - Μανιάτης υποστηρίζει το “Do it right or go home” και έρχεται για να σηκώσει το τρόπαιο. Δηλώνει ότι μαθαίνει από τα λάθη του και ότι έχει εγωισμό στα κατάλληλα επίπεδα, έτσι ώστε να εξελιχθεί προσωπικά.

Κωνσταντίνος Κόκκοτας (26 ετών)

Ο street food μάγειρας, που από το γυμνάσιο ήξερε ότι θέλει να ασχοληθεί με τη μαγειρική, έρχεται από τη Λαμία για να δείξει ότι το street food μπορεί να συνδυαστεί με το fine dining. Ο Κωνσταντίνος θέλει να ζήσει το MasterChef σαν τρελός, πιστεύει στις δυνάμεις του και βλέπει τον εαυτό του στον τελικό. Δηλώνει κοινωνικός, ευχάριστος και δημιουργικός.

Δώρα Παπαδαντωνάκη (33 ετών)

Η Δώρα δε φοβάται την έκθεση, καθώς την έχει συνηθίσει από την ενασχόληση της με το μπαλέτο και το τραγούδι. Δηλώνει έντονος χαρακτήρας, ηγετική και δυναμική, ενώ στα αδύναμα στοιχεία της συγκαταλέγει τη βιασύνη, την παρορμητικότητα και τη νευρικότητα. Πιστεύει ότι για να πάρει κάποιος τον τίτλο του επόμενου MasterChef χρειάζεται πείσμα, εργατικότητα, φαντασία και πολλή αγάπη, για αυτό που κάνει, χαρακτηριστικά τα οποία έχει και η ίδια.

Νίκος Τράκας (29 ετών)

Το μοντέλο και πρώην manager σε χώρο της εστίασης, έρχεται ως «μοναχικός λύκος» για να διακριθεί στο MasterChef. Πλέον αποδέχεται και θεωρεί προτέρημα τη διαφορετική εικόνα του, έχει κάνει το σώμα του καμβά για τατουάζ και δεν επηρεάζεται από τα αδιάκριτα βλέμματα. Δηλώνει οργανωτικός και όταν χρειάζεται ανταγωνιστικός, ενώ μπορεί να δυσκολευτεί με την έλλειψη καθαριότητας στο σπίτι του MasterChef.

Μαρία Ματσούκαρου (25 ετών)

Η Μαρία έρχεται από την Κύπρο. Με χόμπι της την ιππασία, δηλώνει ότι έχει πείσμα, θέληση και υπομονή. Στα αρνητικά της στοιχεία τοποθετεί τον εγωισμό, την ισχυρογνωμοσύνη και το γεγονός ότι θυμώνει εύκολα. Πιστεύει ότι το πιο δύσκολο κομμάτι στη μαγειρική δεν είναι οι πολλές ώρες εργασίας αλλά το να συνεργάζεσαι με άτομα που πραγματικά αγαπούν το επάγγελμα. Υποστηρίζει το μότο «Βγες στην κορυφή για να δεις τον κόσμο, όχι για να σε δει ο κόσμος”.

Νικήτας Φιλιππάκης (29 ετών)

Η ζωή του Νικήτα είναι μοιρασμένη μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας. Παντρεμένος με δύο κόρες, ηλικίας τεσσάρων και ενός έτους, είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας στο Ρέθυμνο το καλοκαίρι και οικονομικός μετανάστης-μάγειρας στη Λαπωνία το χειμώνα. Η δήλωση συμμετοχής στο MasterChef είναι μια υπέρβαση για αυτόν, καθώς φοβάται την έκθεση. Κάνοντάς το, όμως, νιώθει ότι παίζει το τελευταίο του χαρτί, ώστε να μη χρειαστεί να αποχωριστεί την οικογένεια του ποτέ ξανά.

Γιάννης Χατζίνας (25 ετών)

Ο Γιάννης ήθελε ανέκαθεν να ασχοληθεί με τη μαγειρική αλλά τελειώνοντας το σχολείο βρήκε τους γονείς του, απέναντί του. Φέτος τολμά να κάνει ένα διάλειμμα από τις σπουδές του στη διοίκηση επιχειρήσεων και την απασχόληση του ως σερβιτόρος, για να δοκιμαστεί στο διαγωνισμό, που από πάντα παρακολουθούσε ανελλιπώς. Με όπλο του το χιούμορ και την πολυετή εμπειρία του στο πόκερ, ο Γιάννης μπαίνει στην κουζίνα του MasterChef για να δείξει σε όλους τι άσσους κρύβει στο μανίκι του.

Δημήτρης Πολιτάκης (28 ετών)

Ο Δημήτρης δεν πήρε την απόφαση να δηλώσει συμμετοχή στο MasterChef εν μία νυκτί. Με χόμπι του το ψαροντούφεκο, το paintball, και τα karts, το κυνήγι για αδρεναλίνη είναι βασικό χαρακτηριστικό του. Φέτος αισθάνεται πιο έτοιμος και ανταγωνιστικός από ποτέ να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε του σταθεί εμπόδιο στην προσπάθειά του για την κατάκτηση του τρόπαιου.

Χρήστος Πολιτάκης (33 ετών)

Με καταγωγή από το Ηράκλειο και εμπειρία στην κουζίνα, ο Χρήστος είναι σίγουρος για τις μαγειρικές του δεξιότητες, δε μοιράζεται ποτέ τα ελαττώματα του και απεχθάνεται την αδικία. Έρχεται αποφασισμένος να κερδίσει και να παίξει στρατηγικά. Στόχος του; Να είναι αυτός ο Κρητικός μάγειρας που θα καταφέρει να φέρει το τρόπαιο του MasterChef για πρώτη φορά στο νησί.

Σέβα Λογοθέτη (27 ετών)

Η Σέβα ζει στη Ρόδο. Μεγαλωμένη στην κουζίνα του εστιατορίου των γονιών της στο νησί της Τήλου, φέτος δηλώνει έτοιμη να κυνηγήσει το όνειρό της. Με χόμπι τους παραδοσιακούς χορούς και το τραγούδι και μεγαλύτερο υποστηρικτή το σύντροφό της, πιστεύει ότι αυτή τη χρονιά έχει έρθει η ώρα να κερδίσει το MasterChef μια ερασιτέχνης μαγείρισσα της διπλανής πόρτας.

Βαγγέλης Φυλακτάκης (26 ετών)

Ο Βαγγέλης, με καταγωγή από τις Σέρρες, τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Με δυνατά του όπλα το χιούμορ και την άγνοια κινδύνου, έρχεται στο MasterChef για να αποδείξει τη μαγειρική του αξία, σε όσους τον έχουν αμφισβητήσει. Ελάττωμά του, όπως δηλώνει ο ίδιος, είναι η παρορμητικότητα, την οποία θα πρέπει να τιθασεύσει για να μην του σταθεί εμπόδιο στην πορεία του στον διαγωνισμό.

Παναγιώτης Αυγενικός (40 ετών)

Ο Παναγιώτης έρχεται από το νησί των Ιπποτών, όπου ζει και εργάζεται, για να δοκιμάσει τις ικανότητες του στο MasterChef, με κύριο σύμμαχο τη σύντροφά του. Τα πρώτα μαγειρικά του βήματα τα έκανε ως βοηθός του πατέρα του στην κουζίνα, τον οποίο και έβλεπε ως πρότυπο. Με τη συμμετοχή του ελπίζει και πιστεύει πως στο τέλος του μαγειρικού μαραθωνίου θα τερματίσει πρώτος και με διαφορά.

Έλσον Γιάννης Μπεντάι (25 ετών)

Με καταγωγή από την Αλβανία, ο Έλσον τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στη Ρόδο. Με όπλο την αγάπη του για τη μαγειρική, έρχεται στο MasterChef για να επεκτείνει τους μαγειρικούς του ορίζοντες, και να απορροφήσει όσες περισσότερες γνώσεις μπορεί. Έχει γεννηθεί έτοιμος, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, και θεωρεί ότι η κατάκτηση του τροπαίου είναι μια διαδικασία, που γίνεται, ένα βήμα τη φορά.

Γιώτα Λιοπετρίτη (30 ετών)

Η Γιώτα κατάγεται από την Κύπρο και τα τελευταία χρόνια ζούσε και εργαζόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δίχως εμπειρία στις επαγγελματικές κουζίνες, η Γιώτα αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα για να κυνηγήσει το πάθος της, τη μαγειρική, αφού, όπως πιστεύει η ίδια, όταν κάτι το θέλεις πολύ, μπορείς να το πετύχεις. Με οδηγό της τη δημιουργικότητα και την αγάπη για αυτό που κάνει, η Γιώτα έρχεται στο MasterChef για να αντιμετωπίσει ακόμα μια πρόκληση και να δοκιμάσει τα όρια της.

Σταύρος Παπαδόπουλος (34 ετών)

Ο Σταύρος έρχεται από τη Φλώρινα και βλέπει το MasterChef ως μία πολύ δυνατή πρόκληση. Ιδιοκτήτης μπεργκεράδικου, δεν έχει ανταγωνιστεί, όπως λέει ο ίδιος, καλύτερους από εκείνον και πιστεύει ότι στον διαγωνισμό θα τους βρει σίγουρα. Παράλληλα θεωρεί ότι είναι και μια ευκαιρία για τον ίδιο να εξελιχθεί μαγειρικά.

Πωλίνα Βετσίνοβα (20 ετών)

Με καταγωγή από το Ντονέτσκ της Ουκρανίας, η Πωλίνα βρίσκεται στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια για σπουδές στον τομέα του Business Organization. Αυτή τη στιγμή διατηρεί ένα ζαχαροπλαστείο μαζί με το αγόρι της στο Παλαιό Φάληρο. Από το MasterChef θέλει να κερδίσει εμπειρίες, γνώσεις και γιατί όχι και τον τίτλο.

Ρωμαίος Κοτσίνης (32 ετών)

Με καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο, ο Ρωμαίος μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης, εκεί όπου ακόμα εργάζεται και ζει με τη γυναίκα και τα δύο παιδιά του. Έρχεται στο MasterChef με έναν και μοναδικό στόχο, το έπαθλο, το οποίο θα του δώσει την ευκαιρία να αρχίσει μια νέα και καλύτερη ζωή για αυτόν και την οικογένεια του. Ο ίδιος δηλώνει πως δεν του αρέσει η μετριότητα και για αυτόν το MasterChef είναι «όλα ή τίποτα».





Αριστοτέλης Νικολογιάννης (28 ετών)

Ο Αριστοτέλης δηλώνει πεισματάρης, δυναμικός, ευαίσθητος, αλλά και εγωιστής. Πιστεύει ότι όταν έχεις θέληση μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, γεγονός που αποδεικνύει και ο ίδιος, αφού σε μικρή ακόμα ηλικία κλήθηκε να αναλάβει το ρόλο του πατέρα. Έρχεται στο MasterChef μετά από την παρότρυνση της 12χρονης κόρης του, με στόχο το έπαθλο.

Νίκος Κοντός (20 ετών)

Ο Νίκος, ή όπως τον φωνάζουν οι φίλοι του Moto-Moto, σπουδάζει οικονομικά, εργάζεται ως φωτογράφος και λατρεύει τη μαγειρική. Αν και ερασιτέχνης, δεν φοβάται τις μαγειρικές προκλήσεις στο διαγωνισμό. Ο λόγος που έρχεται στο MasterChef είναι για να κάνει περήφανη τη γιαγιά του, που τον έμαθε να μαγειρεύει πιάτα με απλότητα, γεύση και ιστορία.

Ποιος ή ποια θα κατακτήσει τον τίτλο του MasterChef; Μόνο ένας ή μία θα αναδειχθεί MasterChef 2023!

Ο μεγαλύτερος, πρωτότυπος, παγκόσμιος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής, συνεχίζει για άλλη μια συναρπαστική σεζόν την επιτυχημένη πορεία του στο Star!

