«Τα πάντα όλα»: Η ταινία που είναι υποψήφια για 11 Όσκαρ!

Είναι γεγονός! Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την 95η απονομή βραβείων Όσκαρ που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ.

Το βράδυ της Τρίτης 24/1, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις φετινές υποψηφιότητες.

Η ταινία «Everything Everywhere All At Once (Τα Πάντα Όλα)» σε σκηνοθεσία Daniel Kwan και Daniel Scheinert είναι το μεγάλο φαβορί, αφού κατάφερε να συγκεντρώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά συνολικά έντεκα υποψηφιότητες.

Με εννέα υποψηφιότητες ακολουθεί το «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» και το «The Banshees of Inisherin» με τον Κόλιν Φάρελ.

Η υπόθεση της ταινίας «Τα Πάντα Όλα»

Πρόκειται για μια δραματική κωμωδία επιστημονικής φαντασίας, με πρωταγωνίστριες τη Michelle Yeoh και την Jamie Lee Curtis.

Η Michelle Yeoh υποδύεται την Έβελιν, μια εξουθενωμένη Κινεζοαμερικανίδα, όχι μόνο δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον πατέρα, τον σύζυγο και την κόρη της αλλά αδυνατεί να πληρώσει και τους φόρους της.

Όταν της δίνεται η δυνατότητα να μεταπηδήσει σε άλλα σύμπαντα, τίποτα δεν την έχει προετοιμάσει γι’ αυτό που την περιμένει.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Breakfast@star»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media