Η Βίκυ Καγιά στο πλατό του GNTM, λίγο πριν την αποψινή πρεμιέρα!

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του GNTM η Βίκυ Καγιά μίλησε στην εκπομπή Breakfast@star και τη Λιλή Πυράκη για την επιστροφή της αλλά και τα όσα πρόκειται να δούμε τη φετινή σεζόν στον διαγωνισμό μόδας.

Η Βίκυ Καγιά στο GNTM 5

«Εγώ αισθάνομαι… σαν να μην έφυγα ποτέ. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ο λόγος που αποχώρησα τη δεδομένη στιγμή που αποχώρησα ήταν πραγματικά γιατί ήμουν πάρα πολύ ταλαιπωρημένη και κουρασμένη. Δεν είχα δράμι ενέργειας για να συνεχίσω. Δεν είχα πράγματα να πω, ήθελα να ξεκουραστώ, οπότε αυτές οι έξι βδομάδες που πήρα πριν δυο καλοκαίρια μου έκαναν πάρα πολύ καλό. Μπήκα σε μία νέα εμπειρία, χορευτική, του Dancing With The Stars που μ’ άρεσε πάρα πολύ και μου ζητήθηκε να επιστρέψω σε μία νέα συνθήκη, σε μία νέα σεζόν. Μία ολική επαναφορά, με γυναίκες, με all inclusive, diversity. Με μία τελείως συνθήκη της μόδας global, διεθνή, η οποία συμβαίνει και θέλουμε να την υιοθετήσουμε και στην Ελλάδα», είπε η Βίκυ Καγιά και πρόσθεσε:

«Και με το Shopping Star είναι συνδεδεμένο το όνομά μου. Δεν περίμενα ποτέ, ούτε μία στο εκατομμύριο, ότι το διάλειμμα που θα έκανα, - αν και εγώ δεν ήξερα ότι θα επέστρεφα, δεν ήξερα αν συνεχιστεί, τι θα γίνει κτλ – κάθε φορά που το άκουγα, κάθε φορά που το διάβαζα ή κάθε φορά που μου το έλεγε κάποιος, η συγκίνησή μου ήταν και είναι απεριόριστη. Δεν παίρνω τον εαυτό που τόσο σοβαρά, όσο νομίζεις. Δεν θεωρώ ότι έχω ανακαλύψει τον τροχό, ούτε θεωρώ ότι κάνω κάποιο λειτούργημα. Οπότε κάθε φορά που ακούγεται ένα τέτοιο σχόλιο ή κάποιος με παίρνει αγκαλιά, ή κάποιος μου λέει μας έλειψες».

«Η Σοφία Χατζηπαντελή εκπροσωπεί στο GNTM τη διαφορετική προοπτική»

«Αυτή τη στιγμή η γυναίκα γιορτάζεται διεθνώς με ότι τρόπο γίνεται. Το σώμα της, οι καμπύλες της, η διαφορετικότητά της, αν υπάρχει, η μοναδικότητά της που σίγουρα υπάρχει και εμείς οφείλουμε στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, όχι μόνο να το αναπαράγουμε ή να το αντιγράφουμε.

Είναι μία πραγματικότητα και μία κανονικότητα που φυσικά και πρέπει να προβάλλουμε στην τηλεόραση. Φέραμε το πιο diverse κορίτσι που υπάρχει, πρωταγωνιστεί σε όλη την υφήλιο σε καμπάνιες, τη Σοφία τη Χατζηπαντέλη. Αυτή η γυναίκα εκπροσωπεί όλη αυτή τη διαφορετική άποψη και προοπτική που θέλουμε να προσφέρουμε, εμείς είμαστε πιο κλασσικού τύπου, οπότε ήρθαμε σε αντιπαράθεση και βλέπετε τρεις και τέσσερις διαφορετικές πλευρές του ίδιου νομίσματος που αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο πιστεύω, γιατί ο τηλεθεατής μαθαίνει και κάτι παραπάνω και αποφασίζει που θέλει να ενταχθεί και τι τον αφορά».

Τάσος Σοφρωνίου: «Η εγκυκλοπαίδεια της μόδας»

Όσο για τους κριτές είπε: «Να σου πω για τον Τάσο Σοφρωνίου, τον οποίο γνωρίζω 30 χρόνια. Πρώτα δούλεψα μαζί του, ήμουν πολύ μικρή 15-16 χρόνων, ήταν fashion editor. Ένας άνθρωπος εγκυκλοπαίδεια της μόδας. Χαρά ενέργεια, πάθος, άφησε τη σεζόν του στη Γαλλία και ήρθε εδώ να επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματος, που λέω κι εγώ. Μαθαίνω από αυτόν και θέλω να ακούω τη φωνή του γιατί αισθάνομαι ασφάλεια. Από την άλλη είναι ο Γιώργος ο Καράβας, τον οποίο τον γνωρίζω 15 χρόνια. Τον εκτιμώ και τον σέβομαι ακριβώς γι’ αυτό που είναι. Μας φέρνει το χιούμορ, είναι ανάλαφρος, είναι πια ένας ώριμος άντρας, ξέρει τι θέλει. Έχει μία τελείως διαφορετική οπτική από όλους εμάς. Του πάει εξαιρετικά αυτό το upgrade που έκανε στη ζωή του. Τον στηρίζουμε όλοι, είμαστε δίπλα του, είναι κι αυτός δίπλα μας».

Στη συνέχεια η Βίκυ Καγιά είπε ότι θα υπάρχουν guest εμφανίσεις στο πλατό αλλά και στις δοκιμασίες: «Διεθνείς σχεδιαστές, διεθνείς φωτογράφοι, μεγάλα ονόματα της μόδας, στιλίστες, μοντέλα… όλοι θα έρθουν να δώσουν ένα κομμάτι της εμπειρίας τους».

