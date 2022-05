O Λάνθιμος σκηνοθετεί το βέλασμα της Έμμα Στόουν

Ο Γιώργος Λάνθιμος κάνει μια ερώτηση στον εαυτό του πριν σταθεί πίσω από την κάμερα. "Μπορώ να προσθέσω κάτι καινούργιο στην ήδη υπάρχουσα φιλμογραφία;". Κι ακολουθεί με επερώτηση: "Αν όχι, μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικά;". Τον ακούσαμε με τα ίδια μας τα αυτιά να μας το λέει στη δημοσιογραφική προβολή της ταινίας με τίτλο Βληχή, η οποία αποτελεί τη δεύτερη ανάθεση του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer, θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της, συνοδεία μουσικών συνόλων, στις 6, 7 και 8 Μαΐου 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ. Η παραγωγή, από πλευράς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής της εξωστρέφειας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.provocauter.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media