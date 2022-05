Eurovision: Οι πρώτες δηλώσεις της Αμάντας Γεωργιάδη μετά τον Α’ Ημιτελικό

Δείτε όσα είπε η Αμάντα Γεωργιάδη στο Καλημέρα Ελλάδα

Μετά από μια εμφάνιση που μάγεψε την Ευρώπη το βράδυ της Τρίτης, η Αμάντα Γεωργιάδη και το Die Together με τα χρώματα της Ελλάδα προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου στο Τορίνο.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του Α’ Ημιτελικού, η νεαρή τραγουδίστρια έκανε τις πρώτες της δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα.

Η Αμάντα είναι πανέτοιμη για πολλά... ντουζ πουάντ στον τελικό της Eurovision! /Φωτογραφία AP Images

Η Αμάντα Γεωργιάδη εμφανώς κουρασμένη από την προσπάθεια που έκανε επί σκηνής, δεν έκρυψε τη χαρά της.

«Νιώθω πολύ καλά, χαρούμενη και υπερήφανη, είμαι πολύ ευτυχισμένη. To χειροκρότημα που άκουσα μου έδωσε πολύ ενέργεια. Είχα ένα χαμόγελο που φάνηκε και στο πρόσωπο μου. Είχα πολύ άγχος, χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα ότι η Ελλάδα περνάει στον τελικό», είπε η Αμάντα Γεωργιάδη, ενώ σχετικά με τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, δήλωσε πως: «Δεν το σκέφτομαι ακόμα. Θα περάσουμε ωραία».

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Tύπου, κάθε εκπρόσωπος, εκτός από τις απαντήσεις στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, τράβηξε ένα χαρτάκι που έγραφε «δεύτερο μισό». Έτσι, λοιπόν, η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του τελικού.

Η ακριβής σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό θα καθοριστεί από τους διοργανωτές και θα ανακοινωθεί μετά τον δεύτερο ημιτελικό.

Here’s where tonight’s qualifiers will perform on Saturday:



Switzerland 🇨🇭 1st Half

Armenia 🇦🇲 1st Half

Iceland 🇮🇸 2nd Half

Lithuania 🇱🇹 2nd Half

Portugal 🇵🇹 1st Half

Norway 🇳🇴 1st Half

Greece 🇬🇷 2nd Half

Ukraine 🇺🇦 1st Half

Moldova 🇲🇩 2nd Half

Netherlands 🇳🇱 1st Half pic.twitter.com/Kdlflc7k7C