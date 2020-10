O Τριαντάφυλλος απαντά στη Βίκυ :«Είναι φτηνό να αποδεικνύω ποιος είμαι»

Βαριά «φαίνεται» να πήρε ο Τριαντάφυλλος το γεγονός πως η Βίκυ Σταυροπούλου τον χαρακτήρισε κατά λάθος «Γαρύφαλλο» στο Live του « The Two Of Us».

Ο λαϊκός τραγουδιστής όπως τόνισε στη Σίσσυ Χρηστίδου, είναι φτηνό να πρέπει να αποδείξει ποιος είναι στα 43 του χρόνια.

«Επειδή είδα την εκπομπή σου και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν τυχαίο και αυτό με τη Δέσποινα, τυχαίο και αυτό χθες με την κυρία Βίκυ, στο τρίτο live μάλλον θα έφταιγα εγώ που ήρθε ο κορωνοϊός στην Ελλάδα… Οπότε, τυχαία όλα. Αν εσύ πιστεύεις μέσα σου βαθιά ότι είναι τυχαίο, είναι τυχαίο και το σέβομαι. Ήρθε η Βίκυ μετά και μου είπε ότι ήταν τελείως τυχαίο, όλα καλά. Δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Ήθελε να με πει Γαρύφαλλο, με είπε Γαρύφαλλο, έγινε, δεν είναι κάτι κακό» δήλωσε στην εκπομπή «Έλα Χαμογέλα» ο τραγουδιστής.