Borat 2: Η νέα ταινία με τον Σάσα Μπάρον Κοέν είναι γεγονός

Το Borat, μία από τις πιο τρελές κωμωδίες του 2006 το οποίο κατέκτησε μία Χρυσή Σφαίρα και προτάθηκε για Όσκαρ, επιστρέφει. Το πρώτο trailer για τη νέα ταινία Μποράτ με τον Σάσα Μπάρον Κοέν να σατιρίζει μερικά πολύ πρόσφατα γεγονότα, είναι γεγονός.

Το δεύτερο μέρος της πετυχημένης ταινίας του 2006, έχει τον επίσημο τίτλο Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, και θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για Amazon Prime Video στις 23 Οκτωβρίου. Όπως μάθαμε, η δεύτερη ταινία θα είναι μια άμεση συνέχεια της πρώτης ταινίας όπου είχε τον εξίσου διακριτικό τίτλο Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan.

Η ταινία είναι ένα από τα δυο υψηλού προφίλ έργα του Cohen που θα κάνει το ντεμπούτο του αυτόν το μήνα, καθώς ο ηθοποιός είναι επίσης μέρος του cast της ταινίας The Trial of the Chicago 7 του Aaron Sorkin, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στο Netflix στις 16 Οκτωβρίου. Αν και το The Trial of the Chicago 7 ακούγεται ως φαβορί για την επερχόμενη απονομή των βραβείων Oscars της Ακαδημίας, το πρώτο Borat έδωσε στον Cohen την ευκαιρία να νιώσει το κλίμα των βραβείων, καθώς κέρδισε μια Χρυσή Σφαίρα παίζοντας τον χαρακτήρα το 2006, ενώ και το σενάριο της ταινίας προτάθηκε για Oscar.

Τι θα δούμε στο Borat 2

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά, στη δεύτερη ταινία θα δούμε νέες περιπέτειες από τη ζωή του Μπόρατ, οι οποίες πολύ πιθανόν να διαδραματίζονται στο Λος Άντζελες. Άλλες πληροφορίες θέλουν την ταινία να κυκλοφορεί πριν από τις αμερικανικές εκλογές σε μια προσπάθεια προσέγγισης του νεανικού κοινού.

Μια πηγή του Collider περιέγραψε την ταινία ως «ο Κοέν που παίζει τον Μπόρατ που παίζει τον Κοέν», ενώ το άρθρο αναφέρει επίσης πως ο Κοέν έχει προβάλλει ένα μέρος της ταινίας του σε μέλη της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Θυμηθείτε τo τρέιλερ της πρώτης ταινίας

Ο Μπόρατ, δημοσιογράφος σε τηλεοπτικό κανάλι, ταξιδεύει από την πατρίδα του, το Καζακστάν, στις ΗΠΑ προκειμένου να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μπλέκει σε τραγελαφικές καταστάσεις προσπαθώντας να κατανοήσει την αμερικανική κουλτούρα.